Θεοχάρους: «Καλή εμφάνιση και μεγάλο αποτέλεσμα - Καθαρό το πέναλτι και κόκκινη στον Μιναμίνο»

Ο Γενικός Διευθυντής της Πάφου, Χάρης Θεοχάρους, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Στα Σπορ» και πήρε θέση για τα όλα όσα έγιναν στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι με την Μονακό αλλά και για την επόμενη μέρα στο στρατόπεδο των πρωταθλητών.

Aναλυτικά:

Για την ισοπαλία με τη Μονακό:

«Μεγάλο αποτέλεσμα και πολύ καλή εμφάνιση. Παρά τα λάθη μας, απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως η Μονακό, μένει η αίσθηση πως θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι παραπάνω. Υπάρχει καθαρό πέναλτι στο τέλος, όπως και κόκκινη στον Μιναμίνο. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ο βαθμός όμως είναι σημαντικός και μας κρατά σε τροχιά πρόκρισης. Με 10 βαθμούς είσαι σίγουρα μέσα, με 9 πιθανότατα».

Για τη συνέχεια στη διοργάνωση:

«Όλα τα παιχνίδια που απομένουν είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε κανέναν. Πρέπει να παρουσιαστούμε στην καλύτερη μέρα μας. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει μόνο το παιχνίδι της Κυριακής. Ίσως να μην έχουμε την καλύτερη εικόνα στις εγχώριες διοργανώσεις, όμως η βαθμολογία δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και το πρωτάθλημα».

Για τον Νταβίντ Λουίζ:

«Τον ζούμε καθημερινά. Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και ηγετική προσωπικότητα στα αποδυτήρια. Έχει όλο το πακέτο. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί στην επιλογή».

Για πιθανή μεταγραφή τύπου Λουίζ:

«Υπάρχει ομάδα προγραμματισμού και ο προπονητής. Περιμέναμε περισσότερα από κάποιες μεταγραφές του καλοκαιριού. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα γίνει κίνηση τον Ιανουάριο. Παρά τα έσοδα από το Champions League, είμαστε προσεκτικοί οικονομικά. Το σκάουτινγκ είναι πολύ δυνατό και οι στόχοι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα αποφάσεων».

Αν η Πάφος ξεχωρίζει διοργάνωση:

«Δεν γίνεται να είσαι στο Champions League και να το αφήνεις πίσω. Θα διεκδικήσουμε και τους τρεις στόχους. Είναι κρίσιμο να πάρεις το πρωτάθλημα για να επιστρέψεις στο Champions League. Τώρα, με το πλασάρισμά μας, τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα. Αυτό ήθελαν οι ιδιοκτήτες από την αρχή: να κάνει η ομάδα θόρυβο στην Ευρώπη».

