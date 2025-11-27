Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Το αποψινό ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κρίσιμες αναμετρήσεις για κυπριακές και ελληνικές ομάδες στη League Phase του Europa League και του Conference League, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις που ανεβάζουν τον στοιχηματικό παλμό.

Στο Conference League, η Ομόνοια υποδέχεται στις 19:45 στο ΓΣΠ την Ντιναμό Κιέβου, σε μια αναμέτρηση όπου η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ στοχεύει στη νίκη που θα της επιτρέψει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.30 για νίκη της Ομόνοιας, 3.60 για ισοπαλία και 3.20 για επικράτηση των Ουκρανών. Το ενδεχόμενο να κερδίσει πέναλτι η Ομόνοια, προσφέρεται στα 4.85.

Στις 22:00, η ΑΕΚ Λάρνακας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ριέκα, με τη Stoiximan να δίνει την επικράτηση των γηπεδούχων στα 2.22, την ισοπαλία στα 3.40 και τη νίκη της ομάδας του Ιντιάκεθ στα 3.30. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 2.05.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στις 19:45 την Μπραν στη γεμάτη Τούμπα. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.55 για νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, 4.35 για ισοπαλία και 5.80 για νίκη των Νορβηγών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να επικρατήσει ο ΠΑΟΚ και παράλληλα να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ στο ματς αποτιμάται στα 3.65.

Ακολουθεί στις 22:00 η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των «πρασίνων» στο 1.70, την ισοπαλία στα 3.70 και την επικράτηση των Αυστριακών στα 5.90. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.77.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22:00 με την αναμέτρηση της Φιορεντίνα απέναντι στην ΑΕΚ Αθηνών για το Conference League. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Ιταλών στο 1.98, την ισοπαλία στα 3.65 και τη νίκη της ομάδας του Νίκολιτς στα 4.05. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η επικράτηση της ΑΕΚ σε οποιοδήποτε ημίχρονο αποτιμάται στα 2.40.

Η Stoiximan συνεχίζει να προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις και ειδικές αγορές για όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ενισχύοντας την εμπειρία των παικτών με πλούσιο και αναβαθμισμένο στοιχηματικό περιεχόμενο.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!