«Ο Ινφαντίνο έδωσε προαγωγή σε πρώην σύντροφό του στην UEFA...»

Είναι απορίας άξιο πώς αυτός ο άνθρωπος θα επιχειρήσει να κρατήσει τον προεδρικό θώκο και να παραμείνει στην κεφαλή της FIFA με όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Έχοντας χάσει τη στήριξη από σχεδόν ολόκληρο το ποδόσφαιρο και έχοντας μονάχα τους συνεργάτες του και κυρίως το Κατάρ να μη «σπάζουν αυγά» μαζί του, ο Ινφαντίνο βρίσκεται σε τρομερά δεινή θέση κι όμως δεν πτοείται.

Η Telegraph φέρνει νέες αποκαλύψεις στην επιφάνεια, αναφορικά με την «υπόγεια» δράση του νυν προέδρου της FIFA στα χρόνια που βρισκόταν στην UEFA.

Όταν ήταν γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είχε δώσει προαγωγή σε εργαζόμενη με την οποία είχε ερωτική σχέση, με αύξηση μισθού περί τις 25.000 λίρες!

Παράλληλα, τονίζεται πως όταν η συγκεκριμένη γυναίκα αποχώρησε από τις τάξεις της UEFA, πήρε και 150.000 λίρες, μαζί με συγκεκριμένο ποσό που προοριζόταν να το χρησιμοποιήσει για το MBA της!

Από την UEFA δήλωσαν πως όντως οι πληρωμές της φαίνονταν καταγεγραμμένες, αλλά κανείς δεν ήξερε ποιος είχε δώσει την έγκριση για την αύξηση που είχε γίνει στην τότε εργαζόμενη!

Πηγή: sport-fm.gr