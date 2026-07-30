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Mακριά από τον καλό εαυτό της η Ολίβια Φωτοπούλου

ΓΗΠΕΔΟ

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Mακριά από τον καλό εαυτό της η Ολίβια Φωτοπούλου

Δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό των 200μ. η Ολίβια Φωτοπούλου στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες.

Η Κύπρια πρωταθλήτρια, μακριά από τον καλό της εαυτό και τις δυνατότητες της, κατατάγηκε στην 8η θέση της τρίτης ημιτελικής σειράς με χρόνο 24.20, επίδοση που την τοποθέτησε στην 24η θέση σε σύνολο 24 αθλητριών. Σε δηλώσεις της, στην μικτή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα της, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όχι μόνο την φετινή χρονιά, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια με προβλήματα τραυματισμών.

 Ιδιαίτερα όπως ανέφερε για την φετινή χρονιά, ο χρόνος που μεσολαβούσε μεταξύ προπόνησης, αγώνων, αποκατάστασης και αποθεραπειών μέχρι τον επόμενο αγώνα ήταν πολύ λίγος και αυτό την έχει κουράσει σωματικά. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο για έναν σπρίντερ να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο συνεχόμενες χρονιές, καταλήγοντας πως η συνολική της εμφάνιση στην Γλασκώβη δεν την αντιπροσωπεύει.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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