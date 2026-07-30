Όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας ο Πέτρος Μιχαηλίδης

Με καλύτερη βολή στα 19.23μ. ο Πέτρος Μιχαηλιδης κατετάγη όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας των Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης.

Ο αγώνας το βράδυ της Πέμπτης (30/07) ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου, με τους επτά αθλητές που πέρασαν τον Πέτρο να ρίχνουν όλοι πάνω από 20 μέτρα!

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία και μονο του αθλητή μας στον τελικό σε αγώνισμα στίβου των Κοινοπολιτειακών Αγώνων αποτελεί σπουδαία επιτυχία.