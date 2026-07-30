Όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας ο Πέτρος Μιχαηλίδης
ΓΗΠΕΔΟ
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Έδωσε τα πάντα ο Κύπριος σφαιροβόλος σε έναν τελικό πολύ υψηλού επιπέδου
Με καλύτερη βολή στα 19.23μ. ο Πέτρος Μιχαηλιδης κατετάγη όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας των Κοινοπολιτειακών Αγώνων της Γλασκώβης.
Ο αγώνας το βράδυ της Πέμπτης (30/07) ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου, με τους επτά αθλητές που πέρασαν τον Πέτρο να ρίχνουν όλοι πάνω από 20 μέτρα!
Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία και μονο του αθλητή μας στον τελικό σε αγώνισμα στίβου των Κοινοπολιτειακών Αγώνων αποτελεί σπουδαία επιτυχία.