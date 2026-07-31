Ο Νεϊμάρ έγινε άγαλμα!

Μια ιδιαίτερη κίνηση τίμησε τον Νεϊμάρ η Σάντος!

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/7, ο βραζιλιάνικος σύλλογος παρουσίασε μια προτομή του σταρ της, η οποία τοποθετήθηκε έξω από το ιστορικό γήπεδό της.Στην προτομή φαίνεται ο Νεϊμάρ να φοράει μια φανέλα της Σάντος, ενώ υπάρχει και μια πλακέτα στην οποία αναγράφονται τα σημαντικότερα επιτεύγματά του.

«Σήμερα αιφνιδιάστηκα ευχάριστα... Το να σε τιμά η ομάδα της καρδιάς σου είναι κάτι απίστευτο. Είναι μεγάλη τιμή να αποτελώ μέρος της ιστορίας της Σάντος.

Θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους της Σάντος που βρίσκονται στο πλευρό μου από τα πρώτα μου βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, αλλά και δύσκολες περιόδους, με εσάς να με στηρίζετε πάντα. Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει και δίνει τα πάντα για αυτή τη μεγάλη ομάδα. Έχω κάνει λάθη και ίσως κάνω κι άλλα, όμως πάντα με μοναδικό στόχο το καλό της Σάντος.

Σας ευχαριστώ όλους για όσα μου έχετε χαρίσει», ανέφερε μέσω μιας ανάρτησής του ο Βραζιλιάνος σταρ.

Detalhes da homenagem ao ídolo Neymar Jr, feita pelo artista Renato Guedes! ✨🔟 pic.twitter.com/y5e76hzdXu — Santos FC (@SantosFC) July 30, 2026

Hoje fui pego de surpresa… ser homenageado no seu time do coração é incrível.

Fazer parte da historia do @SantosFC é uma honra!

Agradeço a Deus em primeiro lugar, a minha família e a toda nação santista que me acompanhou desde meus primeiros passos na base do SANTOS FC!… pic.twitter.com/RbppokYC9J — Neymar Jr (@neymarjr) July 30, 2026

sport-fm.gr