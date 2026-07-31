Ιδιώτες επενδυτές στη FIFA: Η «εξέγερση» μεγαλώνει και η πίεση στον Ινφαντίνο εντείνεται

Μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο ήταν ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου της FIFA, Κάρλος Κορδέιρο, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την παγκόσμια διοικητική αρχή την Παρασκευή. «Η πώληση ενός μόνιμου μεριδίου στο πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του ποδοσφαίρου για την άντληση 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν έχει νόημα. Υποθηκεύει το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς καμία πειστική δικαιολογία», εξήγησε ο πρώην τραπεζίτης.

Χωρίς να αντιταχθεί ρητά στη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE) - μιας εταιρείας ανοιχτής σε ιδιώτες επενδυτές που θα διαχειρίζεται τις εμπορικές και σχετικές με εκδηλώσεις δραστηριότητες της διοικητικής αρχής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου - η AFC ανακοίνωσε την υποστήριξή της στις θέσεις της UEFA και της CONCACAF, οι οποίες επίσης αντιτίθενται στο έργο, προκειμένου να «προστατεύσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Την Τρίτη παρουσιάστηκε, προς μεγάλη έκπληξη, το σχέδιο της FIFA, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια, και έκτοτε έχει δεχθεί έντονη κριτική τόσο για την ουσία όσο και για τη μορφή του.

Η ισχυρή UEFA, η οποία ενώνει 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και καυχιέται για επτά από τους τελευταίους δέκα τίτλους Παγκοσμίου Κυπέλλου, έφτασε στο σημείο να απειλήσει ομόφωνα την Πέμπτη να μην συμμετάσχει σε μελλοντικές διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εάν η FIFA δεν εγκαταλείψει το σχέδιό της.

Η CONCACAF, η οποία αποτελείται από 41 ομοσπονδίες από τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, απέρριψε την πρόταση. Οι αφρικανικές και ωκεάνιες συνομοσπονδίες ήταν λιγότερο επικριτικές, καλώντας τις ομοσπονδίες-μέλη τους να εξετάσουν και να αξιολογήσουν το προσχέδιο.

Πρωτοφανείς διαιρέσεις

«Δεδομένων των θέσεων που εξέφρασαν η UEFA και η CONCACAF, καθώς και των πρωτοφανών διαιρέσεων που έχουν προκύψει στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η AFC πιστεύει ότι η προτεινόμενη FFE δεν μπορεί να επιτύχει την ευρεία συναίνεση κι ενότητα που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει», τόνισε η 47μελής συνομοσπονδία, 46 μέλη της οποίας είναι συνδεδεμένες με τη FIFA. Η AFC ζήτησε επίσης μια «επείγουσα» αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησης του διοικητικού οργάνου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Υπό σημαντική πίεση πλέον, η FIFA προσπάθησε να καθησυχάσει το κοινό το πρωί της Παρασκευής πριν από την ανακοίνωση της παραίτησης του Κάρλος Κορδέιρο: «Κανείς δεν πουλάει ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που η FIFA δεν θα σκεφτόταν ποτέ», υποστήριξε σε ανακοίνωσή της.

«Σεβόμαστε τα σχόλια και τις ανησυχίες που δημοσιοποιήθηκαν κι επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για τη διεξαγωγή ανοιχτής και δημοκρατικής διαβούλευσης», ώστε κάθε ομοσπονδία «να μπορεί να λάβει απόφαση βάσει επαληθευμένων γεγονότων», συνέχισε η FIFA, ενώ παράλληλα αποδοκιμάζει τις «ανακριβείς πληροφορίες που διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης».

Εάν δημιουργηθεί η FFE, οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να κατέχουν μετοχές, αλλά θα παραμείνουν μειοψηφικοί μέτοχοι περίπου στο 20%, υποσχέθηκε το διοικητικό όργανο. Η FIFA στοχεύει να συγκεντρώσει έως και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση μια αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μελλοντική εταιρεία.

Μεταξύ των πιθανών επενδυτών, οι επικριτές έχουν επισημάνει τη συμμετοχή του επενδυτικού ταμείου Thrive Eternal που δημιουργήθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, αδελφό του Τζάρεντ, ο οποίος είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά δεδομένου ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδείκνυε τακτικά τους στενούς δεσμούς του με τον Αμερικανό Πρόεδρο πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Μια μορφή εκβιασμού

Η FIFA υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της FFE, καθώς και την «αποκλειστική εξουσία» επί της διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου, των αγώνων, του ημερολογίου, των ρυθμιστικών αποφάσεων κ.λπ.

Εάν το έργο προχωρήσει, καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα μπορούσε να λάβει ένα ποσό 20 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2027 και να δει τη χρηματοδότησή της για την περίοδο 2027-2030 να αυξάνεται από 8 εκατομμύρια δολάρια σε 20 εκατομμύρια δολάρια.

«Είναι μια μορφή εκβιασμού», τόνισε την Παρασκευή η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, υποστηρίζοντας ότι η FIFA «δεν χρειάζεται αυτά τα χρήματα».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιμένει ότι το έργο του αντιπροσωπεύει «μια χρυσή ευκαιρία για την τόνωση της ανάπτυξης του αθλητισμού σε παγκόσμια κλίμακα», υποστηρίζοντας ότι «ένα πολύ μικρό μερίδιο της αυξανόμενης εμπορικής αξίας του ποδοσφαίρου πηγαίνει σε όσους ασχολούνται με το άθλημα και το χρειάζονται περισσότερο».

Η FIFA θα ξεκινήσει αυτό το έργο μόνο «εάν η πλειοψηφία των ομοσπονδιών αποφασίσει να το υποστηρίξει» και οι συνομοσπονδίες-μέλη της έχουν προθεσμία μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου -«τελεσίγραφο» και «διακυβέρνηση με φόβο», καταγγέλλει η UEFA - για να αποφασίσουν, σύμφωνα με επιστολή του Ινφαντίνο προς τις 211 ομοσπονδίες που αποκαλύφθηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Αυτό το πολύ σύντομο χρονικό πλαίσιο μπορεί επίσης να εξηγηθεί από τις επερχόμενες εκλογές για τον Ινφαντίνο, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή τον Μάρτιο του 2027. Εκλογές στις οποίες είναι προς το παρόν ο μόνος δηλωμένος υποψήφιος.

ΑΠΕ