Στα 1,81μ. η Έλενα Κουλιτσένκο στην πλατεία του Εσέν

Την ευρωπαϊκή της περιοδεία συνέχισε την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026, η Ελένα Κουλιτσένκο, λαμβάνοντας μέρος στο «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ σε υπερυψωμένη πλατφόρμα, στην πλατεία Κένεντι τής πόλης Έσεν στη δυτική Γερμανία. Η 7η Ολυμπιονίκης μας στο Παρίσι δεν μπόρεσε να ανέβει ψηλά, αφού κόλλησε στο 1,85μ., έχοντας περάσει με την πρώτη προσπάθεια το 1,81μ., που την κατέταξε στη 10η θέση.

Από ό,τι φάνηκε στη διαδικτυακή απευθείας μετάδοση, η αθλήτρια τού Φαζ Καν, ο οποίος δεν ήταν δίπλα της ούτε σε αυτόν τον αγώνα, δεν τα βρήκε με τους κραδασμούς και την αστάθεια τής υπερυψωμένης ξύλινης πλατφόρμας (σ.σ. δεν ταιριάζει σε όλους) και δεν ένιωθε άνετα στο τρέξιμο της προς τον πήχη. Στα πρώτα δύο άλματα στο 1,85μ., ενώ ανέβαινε ψηλά πάνω από τον πήχη, δεν λειτουργούσε σωστά ο μηχανισμός περάσματος των ποδιών της πάνω από αυτόν, με αποτέλεσμα να τον ακουμπά και να τον ρίχνει. Στην τρίτη ευκαιρία της δεν έκανε καν άλμα, αφού δεν έφτασε με τον τρόπο που θα ήθελε στον πήχη και πέρασε κάτω από αυτόν...

Το σημαντικό για την Ελένα Κουλιτσένκο, είναι πως τις επόμενες ημέρες θα έρθει στην Κύπρο, να ηρεμήσει λίγο και να προετοιμαστεί για το Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το σαββατοκύριακο, 27 - 28 Ιουνίου, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία. Άλλωστε, την καλύτερη φετινή εμφάνισή της στον ανοικτό στίβο την έκανε στη Λεμεσό, στις 29 Μαΐου 2026, στο δικό μας διεθνές μίτινγκ, όταν υπερέβη το 1,89μ. και είχε αρκετά καλά άλματα στο 1,92μ. Να σημειώσουμε ότι η Κουλιτσένκο έχει σίγουρη τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου), όμως μέχρι τότε θέλει να ανέβει ξανά ψηλά, για να βελτιώσει και την ψυχολογία της και της ευχόμαστε να το κάνει σύντομα.