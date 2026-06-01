Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου

Στη θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάριος Οικονόμου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 33ων ετών. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα στον οποίο πρόεδρος είναι ο πατέρας του.

Ο Μάριος Οικονόμου είχε ένα δυστύχημα το προπερασμένο Σάββατο (23/05) με τη μηχανή που επέβαινε. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της περιοχής με εκτεταμένη εγκεφαλική ισχαιμία.

Οι γιατροί είχαν προσπαθήσει να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι εκτιμήσεις τους ήταν δυσοίωνες. Στα τελευταία τεστ εγκεφαλικού θανάτου που είχαν γίνει οι φόβοι είχαν ενισχυθεί και το χειρότερο σενάριο εν τέλει επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου…

Ο Μάριος Οικονόμου δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Από το Σάββατο, 23 του Μάη, όταν και σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο με τη μηχανή του, στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, ο εκλιπών νοσηλευόταν στην εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Τροχαίας Ιωαννίνων αναζητούσε μάρτυρες για τις λεπτομέρειες της σύγκρουσης που οδήγησε τον Μάριο Οικονόμου στον θάνατο. Ο μοναδικός που μπορούσε να παρέχει πληροφορίες, ωστόσο, ήταν ο 63χρονος εμπλεκόμενος οδηγός του ΙΧ.

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1992, ο Μάριος Οικονόμου αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα, εκεί έγινε επαγγελματίας, προτού κάνει ένα εντυπωσιακό πέρασμα από την Ιταλία. Θήτευσε στις Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ και Μπάρι, ενώ, τη φανέλα με το ελληνικό εθνόσημο τη φόρεσε στις 24 Μαρτίου του 2016 για πρώτη φορά.

ΑΕΚ, Κοπεγχάγη και Σαμπντόρια επίσης αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην καριέρα του, προτού κλείσει την καριέρα του με τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα:

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΕΝΘΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας.

Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη.