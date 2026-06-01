Το κέρδισε με το σπαθί του ο Βέσκο

Με την προσωπικότητα του, με το σπαθί του και με την αξία του ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς κέρδισε συμβόλαιο για την νέα χρονιά. Έδειξε δουλειά, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των διοικούντων και παρά το ότι ο Εθνικός έπεσε εντούτοις ανταμείφθηκε με νέο συμβόλαιο.

Για να επιστρέψει στα σαλόνια

Με τον Βέσκο οδηγό θα επιστρέψει στα σαλόνια ο Εθνικός. Η διοίκηση τον εμπιστεύεται και οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί. Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στο τιμόνι η ομάδα της Άχνας θα πορευθεί και στην β’ κατηγορία.

Δεν έχει ευθύνη

Μπορεί ο Εθνικός να έπεσε αλλά ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς δεν έχει καμία ευθύνη για τον υποβιβασμό. Αντίθετα υπάρχει ικανοποίηση για την δουλειά του σε πολλούς τομείς και για αυτό ανανεώθηκε το συμβόλαιο του.

Πειθαρχία και ανέβασμα

Η πειθαρχία που επέβαλε ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς εντός και εκτός αποδυτηρίων. Η αγωνιστική πειθαρχία που υπήρχε στην ομάδα στα παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο. Το ανέβασμα αρκετών ποδοσφαιριστών που ήταν σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Επίσης ο Μιχαήλοβιτς έβγαλε ποδοσφαιριστές από την ναφθαλίνη που ήταν ξεχασμένοι και καταγράφεται και αυτό στα θετικά του.

Η προσωπικότητα και η διαχείριση

Η διαχείριση του ρόστερ, η σκληρή και πειθαρχημένη δουλειά του, αλλά και η προσωπικότητα του Βέσκο Μιχαήλοβιτς είναι στοιχεία που φάνηκαν στον ενάμιση μήνα που δούλεψε στο Δασάκι. Άλλωστε είναι πολλοί που λένε πως εάν ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς πήγαινε νωρίτερα στο Δασάκι ο Εθνικός θα έμενε στα σαλόνια. Για αυτό η διοίκηση του Κίκη Φιλίππου ανανέωσε την εντολή προς τον Σερβοκύπριο τεχνικό.