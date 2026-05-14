«Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Μισέλ Μπουλά»

Στο κυνήγι για την απόκτηση του Μισέλ Μπουλά της Μετς βάζει τον ΠΑΟΚ δημοσίευμα του «footmercato».

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Γάλλοι, ο «δικέφαλος του βορρά» ενδιαφέρεται για τον 23χρονο στόπερ από την Γκαμπόν, ενώ τον ποδοσφαιριστή τσεκάρουν και οι Λε Μαν (προβιβάστηκε στην Ligue 1), Γιουνγκ Μπόις, Φαμαλικάο αλλά και ιταλικοί σύλλογοι.

Αποκτήθηκε με το ποσό των 150 χιλ. ευρώ από τη Μετς το περασμένο καλοκαίρι, παίζοντας νωρίτερα σε Σαλιούρφασπορ και Ντινάμο-Άουτο, ενώ είναι 11 φορές διεθνής με την πατρίδα του.

