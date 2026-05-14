Η επίδραση Κορέια φαίνεται στην... απουσία

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο αποτελεί πανίσχυρο όπλο στα χέρια του προπονητή

H επιστροφή της Πάφου στις νίκες, μετά από εφτά αγώνες, με το 2-0 επί του Άρη είχε την υπογραφή του Ζοάο Κορέια. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός σκόραρε το ένα γκολ και έδωσε την ασίστ για το άλλο. Το πόσο επιδραστικός είναι φαίνεται όταν… απουσιάζει. Όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο αποτελεί πανίσχυρο όπλο στα χέρια του προπονητή.

Το πιστοποιούν τα δέκα γκολ σε μόλις 21 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (1560 λεπτά) και οι έξι ασίστ. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να βοηθήσει όσο θα ήθελε. Πάντως είχε βάλει σε μεγάλο βαθμό το λιθαράκι του και στα προκριματικά του Champions League με δύο γκολ και μία ασίστ.

Πιθανόν πάντως να προφυλαχθεί, όπως και άλλοι παίκτες... πρώτης γραμμής, στα δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Στο σαββατιάτικο με την ΑΕΚ στη Λάρνακα και στο φινάλε με τον ΑΠΟΕΛ στην Πάφο. Και αυτό γιατί στο μυαλό είναι το μεγάλο ραντεβού με τον Απόλλωνα στις 29 Μαΐου για τον τελικό κυπέλλου. Ως τότε, υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι σε θέση να βοηθήσουν οι Μπρούνο και Πηλέας που ταλαιπωρούνται από προβλήματα.

