Iστορικό ραντεβού με φόντο τους «4» για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως κάνει εκπληκτική πορεία στην Ευρώπη και απόψε (19:00) έχει να δώσει ακόμη ένα ιστορικό ραντεβού. Φιλοξενεί (19:00) στο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία» τον Πανιώνιο, στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του CEV Women Challenge Cup. Και θέλει να βάλει τις βάσεις ώστε στον επαναληπτικό της Πέμπτης (05/02) να πάει με το πάνω χέρι και να πετύχει ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Σε αυτό το ιστορικό ραντεβού, ο πρόεδρος της Ολυμπιάδος, Άντρος Μιχαηλίδης, προσκάλεσε, μέσω της ΚΟΠΕ, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας καθώς και προέδρους και μέλη των σωματείων. Να σημειωθεί πως εισιτήρια του αγώνα θα διατίθενται στην είσοδο του «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία».