Κυρίαρχη Ολυμπιάδα, ξανά κορυφαία ομάδα γυναικών!

Για τρίτη κορυφαία χρονιά η Ολυμπιάδα Νεάπολης αναδεικνύεται κορυφαία γυναικεία ομάδα της χρονιάς!

Οι νταμπλούχοι (τρίτη σερί φορά) στο βόλεϊ πήραν την πρώτη θέση στην ψηφοφορία των αθλητικών συντακτών και βραβεύτηκε για το επίτευγμά της στην 53η Γιορτή των Αρίστων.

Η Ολυμπιάδα, που πέραν του νταμπλ διαπρέπει και στο CEV Challenge Cup όπου η πορεία της συνεχίζεται, κατετάγη πρώτη με 1.517 βαθμούς και 39 πρωτιές, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα σκητ στη σκοποβολή με 1.347 βαθμούς και 27 πρωτιές, έχοντας κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής του 2025 στην Αθήνα με τις Κωνσταντίνα Νικολάου, Παναγιώτα Ανδρέου και Αναστασία Ελευθερίου. Από κοντά ακολουθεί στην τρίτη θέση η εθνική ποδοσφαίρου (1.275β. και 25 πρωτιές) που για πρώτη φορά έφθασε κοντά στην άνοδο στη β’ κατηγορία του UEFA Nations League.

Διαβαστε ακομη