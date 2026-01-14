Γι’ έναν μοναδικό θρίαμβο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ραντεβού με την ιστορία για την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως!

Στην χιονισμένη πόλη της Οστράβα, όπου η θερμοκρασία είναι στους μείον έξι βαθμούς Κελσίου, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως θέλει να ζήσει άλλη μία πετυχημένη βραδιά, αντιμετωπίζοντας (18:00) την Οστράβα στη ρεβάνς της νίκης με 3-0 σετ στον πρώτο αγώνα.

Διανύοντας την καλύτερη ευρωπαϊκή της πορεία, η νταμπλούχος των τελευταίων τριών χρόνων στην Κύπρο δηλώνει πανέτοιμη να γράψει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία της, αλλά και της κυπριακής πετόσφαιρας γενικότερα.

Υπερασπιζόμενη τη νίκη του πρώτου παιχνιδιού, που είχε γίνει στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», θα περάσει στην προημιτελική φάση CEV Challenge Cup γυναικών, κάτι που δεν πέτυχε καμία άλλη κυπριακή ομάδα γυναικών στη μέχρι τώρα ιστορία του κυπριακού βόλεϊ.

Μάλιστα, η Ολυμπιάδα γράφει μια μοναδική ιστορία αφού όλα τα ματς που έδωσε είναι νικηφόρα και με το ίδιο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, στους προηγούμενους γύρους είχε αποκλείσει την κροατική BRDA και τη βελγική Σαρλερουά, πετυχαίνοντας κόντρα σε αμφότερες από δύο νίκες 3-0 σετ.

