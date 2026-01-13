Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Τιτανομαχία «αιωνίων» στο Μαρκόπουλο για τον… σούπερ τροπαιούχο του βόλεϊ!

Τιτανομαχία στο Μαρκόπουλο σε ματς γιορτή για το ελληνικό βόλεϊ! Μετά από 16 χρόνια, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, τίθενται αντιμέτωποι σήμερα στις 18:00 στον 13ο τελικό του Super Cup βόλεϊ ανδρών!

Οι «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού θα κοντραριστούν για 3η φορά τη φετινή σεζόν, σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση, στον πρώτο μεταξύ τους τελικό για τη φετινή σεζόν, διεκδικώντας και το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Από τη μια ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, αναζητά τη δεύτερη επικράτησή του απέναντι στους «ερυθρόλευκους» για φέτος. Το «τριφύλλι» προέρχεται από μια εύκολη επικράτηση, αλλά με εξαιρετική εμφάνιση στο Παλαιό Φάληρο, καθώς νίκησε 3-0 σετ τον Φλοίσβο για τη 10η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Το «τριφύλλι» είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του το τελευταίο διάστημα και μετά τον αποκλεισμό από την Πουατιέ για το CEV Challenge Cup θέλει να βγάλει μια αντίδραση και να γυρίσει το κουμπί ενόψει της συνέχειας.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, καθώς και ο αρχηγός, Θανάσης Πρωτοψάλτης μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τον μεγάλο τελικό.

Δημήτρης Ανδρεόπουλος: «Σας ευχαριστούμε που μας δίνεται τη δυνατότητα, σε αυτόν τον ιστορικό και ανακαινισμένο χώρο, να διεκδικήσουμε ένα ακόμη τρόπαιο για την ομάδα μας. Για το συγκεκριμένο ματς δεν έχουμε να πούμε πολλά. Είναι ένα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Μας αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Οι ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχουν μυστικά. Οι αναλύσεις είναι υψηλού επιπέδου. Πολλές φορές η θέληση και η επιθυμία μπορούν να παίξουν σημαντικότερο ρόλο από τις τακτικές και τις τεχνικές. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και όποιος τον εκτελέσει καλύτερα θα βρεθεί πιο κοντά στη νίκη.

Δεν υπάρχει δεύτερο ματς στη δική μας λογική. Υπάρχει μόνο το αυριανό· αυτή είναι η φιλοσοφία μας και η δική μου φιλοσοφία. Τα μεταξύ μας παιχνίδια ανήκουν στο παρελθόν, αλλά στον αθλητισμό δεν υπάρχει προηγούμενη μέρα. Πάντα προετοιμάζεσαι για το επόμενο ματς, αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα τις προετοιμασίες -ειδικά την ψυχολογική για τα μεγάλα ντέρμπι και τα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους. Ο κόσμος βλέπει μόνο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σε αυτά τα μεγάλα ματς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ματς μόνο και εκείνη η στιγμή».

Θανάσης Πρωτοψάλτης: «Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο θεσμό. Ο αγώνας κλείνει την περσινή χρονιά και δίνει κίνητρο για τη συνέχεια. Δυστυχώς, λόγω των προγραμμάτων των ομάδων, δεν μπόρεσε να διεξαχθεί στην αρχή της σεζόν.

Για τον αγώνα δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες· η ομάδα μας θέλει κάθε χρόνο να βρίσκεται σε αυτές τις διοργανώσεις και να διεκδικεί τους στόχους της. Θέλουμε το αυριανό ματς να είναι μια γιορτή, με παιδιά και ωραία ατμόσφαιρα, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ.

Υπάρχει πάντα ανυπομονησία όταν φτάνεις στο σημείο να διεκδικείς έναν τίτλο. Θεωρώ ότι, αν δεν είσαι μέρος αυτού του αγώνα, είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τους συλλόγους, πόσο μάλλον όταν κρίνεται ένας τίτλος».