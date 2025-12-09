Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

Δεν τα κατάφερε ο Παφιακός να πάρει τη νίκη στον πρώτο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τη φάση των 16 του CEV Challenge Cup.

Στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην αίθουσα «Αφροδίτη», οι νταμπλούχοι μας κοίταξαν στα μάτια τον μεγάλο τους αντίπαλο (σ.σ. 3ος στο ελληνικό πρωτάθλημα), προηγήθηκαν μάλιστα κερδίζοντας το πρώτο σετ με 25-21, ωστόσο ο δικέφαλος πήρε τα επόμενα, φεύγοντας από το νησί μας με ανατροπή και με τη νίκη με 3-1, που του δίνει πολύ ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των 16.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Πλατρίτη, που στο κυπριακό πρωτάθλημα βρίσκεται στην πρώτη θέση μετρώντας το απόλυτο στις νίκες (7/7), απέκλεισε στην προηγούμενη φάση τη Φεριζάι του Κοσόβου με δύο νίκες. Κόντρα στον ΠΑΟΚ ο πήχης ήταν σαφώς πιο ψηλά και η ομάδα μας θα πάει στη ρεβάνς της 7ης Ιανουαρίου στο «Παλατάκι» ψάχνοντας το... θαύμα για την πρόκριση στους 16.

Τα σετ: 25-21, 23-25, 21-25, 17-25