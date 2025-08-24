«Μισός αιώνας παντοκρατορίας στο φιλέ»

Πενήντα χρόνια συμπληρώνει το τμήμα πετοσφαίρισης της ΑΕΛ, που σε ανακοίνωσή του παρουσιάζει το επετειακό λογότυπο.

Η ενημέρωση:

«Η αγωνιστική περίοδος 2025-2026 αποτελεί ορόσημο για το τμήμα πετοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Το τμήμα Πετοσφαίρισης της ΑΕΛ συμπληρώνει 50 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας στα κυπριακά γήπεδα, γράφοντας τη δική του λαμπρή ιστορία στον αθλητισμό του τόπου.

Από την ίδρυσή του το 1976, το τμήμα πετοσφαίρισης της ΑΕΛ πορεύτηκε με συνέπεια, ήθος και μαχητικότητα, χαρίζοντας τίτλους, συγκινήσεις και μεγάλες στιγμές, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής παράδοσης του Σωματείου.

Στα 50 χρόνια ιστορίας του, το τμήμα πετοσφαίρισης της ΑΕΛ κατέκτησε Πρωταθλήματα και Κύπελλα Κύπρου σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, αναδεικνύοντας αμέτρητες γενιές αθλητριών που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την ομάδα και το άθλημα. Με συνολικά 103 τίτλους – 30 Πρωταθλήματα, 28 Κύπελλα, 12 Σούπερ Καπ, καθώς και 32 τίτλους στις αναπτυξιακές κατηγορίες και 1 Κύπελλο στους άνδρες – η πετοσφαίριση της ΑΕΛ έχει γράψει λαμπρές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου. Συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε η ΑΕΛ να παραμένει ο πιο πολυαθλητικός και πολυνίκης σύλλογος στην Κύπρο.

Η προσφορά του τμήματος δεν περιορίζεται μόνο στις κατακτήσεις, αλλά και στη διάδοση του αθλήματος, στην ανάδειξη ταλέντων και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσα από το όραμα και τις αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΛ.

Με αφορμή αυτή τη χρυσή επέτειο, παρουσιάζουμε το νέο επετειακό μας έμβλημα, που θα συνοδεύσει τη σεζόν 2025-2026, συμβολίζοντας την ιστορική διαδρομή αλλά και την υπόσχεση για ένα μέλλον γεμάτο νέες επιτυχίες».