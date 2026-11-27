Την περηφάνεια του για τους ποδοσφαιριστές του μετέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Κωστή, μιλώντας μετά τον αγώνα με την ΑΕΛ, στον οποίο η ομάδα του πήρε ισοπαλία 1-1 στη Λεμεσό.

«Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα με βαριά φανέλα. Σήμερα έλειπε παραπάνω από το μισό ρόστερ αλλά οι παίκτες μου μέχρι τα τελευταία λεπτά κέρδιζαν τον δεύτερο στην βαθμολογία. Αυτό δείχνει ότι τιμάμε την ιστορία της ομάδας μας» ανάφερε και έπειτα πρόσθεσε: «Μεγαλώνουμε καθημερινά στις προπονήσεις και αυτό το απέδειξαν οι πάικτες απόψε. Καλώ όλους του Ολυμπιακούς να έρθουν γήπεδο την Τετάρτη να στηρίξουν αυτά τα παιδιά».

Έπειτα από ερώτημα για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά της, είπε: «Να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά, αν και δεν μου αρέσει να το κάνω, γιατί δεν αντιμετωπίζω έτσι την ομάδα μου. Ίσως το μπάτζετ μας να είναι το ένα δέκατο αυτού της ΑΕΛ. Παρ’ όλα αυτά, απαιτώ περισσότερα από τους παίκτες μου και θέλω να δείχνουν μεγαλύτερη προσωπικότητα στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Δουλεύουμε καθημερινά και πιστεύω ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα, όπως ήρθε αυτό με τον Απόλλωνα. Σήμερα πήραμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα σ’ ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για εμάς. Ελπίζω σύντομα να πανηγυρίσουμε και τη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση».