Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

«Ήταν αγώνας ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και την τρίτη στον βαθμολογικό πίνακα. Και το λέω αυτό. Όταν παίζεις τέτοιο παιχνίδι, πρέπει να κρατήσεις τα λάθη στο ελάχιστο. Εμείς κάναμε λάθη που μας στοίχισαν. Κυριαρχήσαμε σε αρκετά σημεία, αλλά όταν τρέχεις πίσω από το σκορ είναι δύσκολο. Δίνω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί ήταν σε δύσκολες συνθήκες, που οι ίδιοι έβαλαν τον εαυτό τους. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που παίξαμε, μου άρεσαν οι ευκαιρίες που φτιάξαμε. Ο τερματοφύλακας τους ήταν στην βραδιά του απόψε, όταν όμως είσαι πίσω και κυνηγάς το σκορ, είναι λογικό να υπάρχει το άγχος. Το μόνο που με απογοητεύει είναι για τον κόσμο μας, όταν έχουμε τόσο κόσμο πρέπει να αποδίδουμε καλύτερα.

«Περίμενα περισσότερα από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που τα λεπτά τους είναι περιορισμένα».

Για τον σχηματισμό: «Βλέπω κάθε μέρα την ομάδα, εγώ ξέρω τι σχηματισμό θα χρησιμοποιήσω. Είχαμε φάσεις στο πρώτο, στη επανάληψη μπορεί να μην τις είχαμε. Εκ του αποτελέσματος λέμε πολλά. Με κάθε σχηματισμό είχαμε φάσεις, το θέμα να μην κάνουμε τόσα πολλά λάθη. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου και τα λάθη όμως. Έχουμε ακόμη τέσσερα παιχνίδια μέχρι το μεταγραφικό παράθυρο, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ακόμη».

Για τα πολλά πέναλτι που δίνει ο Απόλλωνας: «Στο ποδόσφαιρο το να κάνεις λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού. Το μόνο που μπορώ να πω».

Εάν το γεγονός ότι δεν είναι ικανοποιημένος από κάποιους παίκτες, σημαίνει και κάτι ενόψει της μεταγραφικής περιόδου τον Ιανουάριο: «Έχουμε ακόμα τέσσερα παιχνίδια μέχρι τις μεταγραφές, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα από τώρα».