«Δεν είναι θέμα… δήλωσης, εμάς μας ενδιαφέρει…»
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ μετά τη νίκη επί του Απόλλωνα
Οι αναφορές από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σέγιες, μετά την επικράτηση επί του Απόλλωνα, που την κρατάει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Για τη νίκη: «Είμαστε ικανοποιημένοι. Συγχαρητήρια στους παίκτες και το επιτελείο. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, τα πρώτα λεπτά είχαμε και ευκαιρίες να πετύχουμε κι άλλα γκολ. Μετά πήρε τα ηνία ο Απόλλωνας, μας πήρε ένα δεκάλεπτο να προσαρμοστούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μας βοήθησαν και οι αλλαγές, o Eκπολό και ο Χάμπος».
Αν είναι δήλωση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Για εμάς δεν είναι θέμα το να το μεταφράσουμε ως μια δήλωση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς Εμάς μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, η απόδοση και τα αποτελέσματα. Είτε οι παίκτες παίζουν βασικοί, είτε στον πάγκο, είτε τραυματίες βλέπουμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Βλέπουμε πάντα το επόμενο παιχνίδι».