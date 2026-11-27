Οι αναφορές από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σέγιες, μετά την επικράτηση επί του Απόλλωνα, που την κρατάει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Για τη νίκη: «Είμαστε ικανοποιημένοι. Συγχαρητήρια στους παίκτες και το επιτελείο. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, τα πρώτα λεπτά είχαμε και ευκαιρίες να πετύχουμε κι άλλα γκολ. Μετά πήρε τα ηνία ο Απόλλωνας, μας πήρε ένα δεκάλεπτο να προσαρμοστούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μας βοήθησαν και οι αλλαγές, o Eκπολό και ο Χάμπος».

Αν είναι δήλωση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Για εμάς δεν είναι θέμα το να το μεταφράσουμε ως μια δήλωση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς Εμάς μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, η απόδοση και τα αποτελέσματα. Είτε οι παίκτες παίζουν βασικοί, είτε στον πάγκο, είτε τραυματίες βλέπουμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Βλέπουμε πάντα το επόμενο παιχνίδι».