ΑΕΛ: «Το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει αλλοιωμένο με τις ευχές της ΚΟΠ και του Χάρη Λοΐζίδη!»

Στην καταγγελία που κατέθεσε στην ΚΟΠ για τη λειτουργία του VAR στις 6 Σεπτεμβρίου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η διοίκηση της ΑΕΛ σε ανακοίνωσή της. Επίσης, εκφράζει παράπονα για επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών, ενώ απευθύνει κάλεσμα ενότητας και ψυχραιμίας στους φιλάθλους της. Αναλυτικά:

«Η εταιρεία AEL FC LTD, σε συνέχεια δημοσιευμάτων και πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με επιστολές που απέστειλε η ΑΕΛ προς την ΚΟΠ, επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους φιλάθλους της ομάδας μας και το ευρύτερο φίλαθλο κοινό για τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί.

Η ΑΕΛ έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία προς την ΚΟΠ αναφορικά με συγκεκριμένες πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση της και αφορούν τη διαδικασία επανεξέτασης μέσω VAR της φάσης που οδήγησε στην αποβολή του ποδοσφαιριστή μας Carlos Miguel Ribeiro Dias (Cafu) στον αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ στις 6 Σεπτεμβρίου 2026. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η καταγγελία μας δεν αφορά απλή διαφωνία με μία διαιτητική απόφαση. Αφορά την ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσο η διαδικασία λειτουργίας του VAR εφαρμόστηκε με τρόπο απόλυτα ανεξάρτητο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση ή επιρροή.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 η ΑΕΛ υπέβαλε επίσημη καταγγελία προς την ΚΟΠ ζητώντας πλήρη έρευνα, διαφύλαξη όλων των σχετικών καταγραφών και στοιχείων και πρόσβαση στο σχετικό υλικό. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 η ΚΟΠ μας ενημέρωσε ότι η καταγγελία παραπέμφθηκε στα αρμόδια όργανα για διερεύνηση. Την ίδια ημέρα η ΑΕΛ ζήτησε συγκεκριμένες διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία της έρευνας και τη διαφύλαξη του συνόλου του σχετικού υλικού κάτι για το οποίο δεν λάβαμε απάντηση.

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου 2026, η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ ανακοίνωσε την ποινή του ποδοσφαιριστή μας, επιβάλλοντας αποκλεισμό έξι αγώνων και πρόστιμο. Η ΑΕΛ εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την απόφαση αυτή, καθώς το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό του αγώνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα του πραγματικού περιστατικού. Η ΑΕΛ σέβεται τον θεσμό και τη διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχεται μια απόφαση με την οποία διαφωνεί και χωρίς να παραιτείται από το δικαίωμα της να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή της μέχρι τέλους.

Όσον αφορά την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα που έχει δεχθεί η ομάδα μας, σεβόμαστε το γεγονός ότι η Δικαστική Επιτροπή εφάρμοσε όσα προβλέπουν οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί για την εν λόγω κατηγορία.

Ωστόσο, στον ίδιο αγώνα, για την κατηγορία ρίψης επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) στην καταπακτή και εντός του γηπέδου από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, η ΚΟΠ επέβαλε πρόστιμο αντί την προβλεπόμενη ποινή του 1 αγώνα κεκλεισμένων των θυρών! Ποιος θα μας δώσει απάντηση για αυτό; Γιατί δεν επιβλήθηκε η προβλεπόμενη ποινή; Οι κανονισμοί είναι τελικά υποχρεωτικοί ή εφαρμόζονται όπως βολεύουν κάποιους;

Γιατί ως διά μαγείας η Δικαστική Επιτροπή ξεχνάει τους κανονισμούς όταν πρόκειται για άλλους; Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τον τελικό κυπέλλου; Που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι άλλαξαν το κατηγορητήριο εν μία νυχτί από γρονθοκόπημα σε διαπληκτισμό για να μην υποστούν οικονομική ζημιά για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών τους που θα πλήρωναν για να κάθονται στην κερκίδα 6 μήνες όπως προβλέπουν οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί; Που καταγράφηκαν στο Φύλλο Αγώνος και στις εκθέσεις του παρατηρητή μαζικές συμπλοκές ποδοσφαιριστών, παραγόντων και οπαδών; Πυρσοί και κροτίδες; Ρίψεις αντικειμένων και διακοπές αγώνα; Και οι ποινές να εξαντλούνται σε απλά πρόστιμα; Αυτό η ΚΟΠ το ορίζει ως δικαιοσύνη και ισονομία;

Πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει αλλοιωμένο με τις ευχές της ίδιας της διοργανώτριας αρχής, και ειδικά του Προέδρου της Χάρη Λοϊζίδη ο οποίος προφανώς και αδυνατεί να προστατεύσει το ίδιο το πρωτάθλημα και την αξιοπιστία του παραμένοντας απλός θεατής απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η ανοχή στην επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών δεν μπορεί να αποτελεί τον κανόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και η ΑΕΛ θα φτάσει μέχρι τέλους ούτως ώστε να επέλθει η κάθαρση.

Τέλος, η ΑΕΛ καλεί τον κόσμο της να σταθεί ενωμένος και συσπειρωμένος γύρω από την ομάδα, αφού στην παρούσα συγκυρία, η προστασία της ΑΕΛ αποτελεί ευθύνη όλων μας. Καλούμε κάθε φίλαθλο της ΑΕΛ να αντιληφθεί ότι κάθε συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε νέες ποινές και να επιβαρύνει περαιτέρω την ομάδα μας λειτουργεί εις βάρος των δικών μας συμφερόντων. Ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής, απαιτείται από όλους υποδειγματική συμπεριφορά, τόσο εντός των γηπέδων όσο και στους περιβάλλοντες χώρους και εντός της προβλεπόμενης ακτίνας διεξαγωγής των αγώνων. Είναι σαφές ότι θα αναζητηθούν αφορμές για την επιβολή νέων τιμωριών στην ΑΕΛ και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να τις δημιουργήσει. Η ΑΕΛ χρειάζεται αυτή τη στιγμή ενότητα, συσπείρωση, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Όλοι μαζί οφείλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα μας, να τη στηρίξουμε και να την κρατήσουμε δυνατή και όρθια μέχρι τέλους».