Να αποτινάξει τη... ρετσινιά και να στείλει μηνύματα

Είναι μία δύσκολη εξόρμηση για την ΑΕΛ αυτή που θα κάνει την Παρασκευή (20:00) για να παίξει με την Πάφος FC.

Η αντίπαλος δείχνει τεράστια δυναμική και φέτος και θα απαιτηθεί υπέρβαση για να την κερδίσει. Κάτι που ξέχασε εδώ και καιρό καθώς σε έντεκα σερί ματς (εννιά πρωτάθλημα, δύο κύπελλο), η Λεμεσιανή ομάδα φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι, είτε είναι εντός, είτε εκτός έδρας. Αγνοεί το νέκταρ της επιτυχίας από την 13η Σεπτεμβρίου 2021, όταν και είχε θριαμβεύσει με 4-0.

Και θα κάνει το παν ώστε να... αποτινάξει τη ρετσινιά, κάτι που εφόσον το πράξει, θα ανεβεί στην κορυφή, μία συνθήκη που θα φέρει απέραντο ενθουσιασμό στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο.

Ο Ούγκο Μαρτίνς ξέρει καλά πως μία νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα αποτελέσει... μπόνους εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του από τον κόσμο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει διαθέσιμο για πρώτη φορά τον επιθετικό Τσινεντού.