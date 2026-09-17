Να αποτινάξει τη... ρετσινιά και να στείλει μηνύματα
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Ο Ούγκο Μαρτίνς ξέρει καλά πως μία νίκη απέναντι στην Πάφος FC θα αποτελέσει... μπόνους εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.
Είναι μία δύσκολη εξόρμηση για την ΑΕΛ αυτή που θα κάνει την Παρασκευή (20:00) για να παίξει με την Πάφος FC.
Η αντίπαλος δείχνει τεράστια δυναμική και φέτος και θα απαιτηθεί υπέρβαση για να την κερδίσει. Κάτι που ξέχασε εδώ και καιρό καθώς σε έντεκα σερί ματς (εννιά πρωτάθλημα, δύο κύπελλο), η Λεμεσιανή ομάδα φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι, είτε είναι εντός, είτε εκτός έδρας. Αγνοεί το νέκταρ της επιτυχίας από την 13η Σεπτεμβρίου 2021, όταν και είχε θριαμβεύσει με 4-0.
Και θα κάνει το παν ώστε να... αποτινάξει τη ρετσινιά, κάτι που εφόσον το πράξει, θα ανεβεί στην κορυφή, μία συνθήκη που θα φέρει απέραντο ενθουσιασμό στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο.
Ο Ούγκο Μαρτίνς ξέρει καλά πως μία νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα αποτελέσει... μπόνους εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του από τον κόσμο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει διαθέσιμο για πρώτη φορά τον επιθετικό Τσινεντού.