Τα παράπονα για την ποινή του ΑΠΟΕΛ και οι καταγγελίες για αλλαγή κατηγορητηρίου... εν μία νυκτί!

Σφοδρά παράπονα και ευθείες βολές για επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ εξαπέλυσε η διοίκηση της ΑΕΛ στην ανακοίνωσή της. Η λεμεσιανή ομάδα κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση στον ίδιο αγώνα, συγκρίνοντας την ποινή που δέχθηκε η ίδια με εκείνη του ΑΠΟΕΛ, ενώ φέρνει στην επιφάνεια μέχρι και τον τελικό Κυπέλλου.

Αφού αναφέρει ότι σέβεται το γεγονός ότι η Δικαστική Επιτροπή εφάρμοσε όσα προβλέπουν οι πειθαρχικοί κανονισμοί για την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης των φιλάθλων της για έναν αγώνα, προσθέτει:

«Ωστόσο, στον ίδιο αγώνα, για την κατηγορία ρίψης επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) στην καταπακτή και εντός του γηπέδου από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, η ΚΟΠ επέβαλε πρόστιμο αντί την προβλεπόμενη ποινή του 1 αγώνα κεκλεισμένων των θυρών! Ποιος θα μας δώσει απάντηση για αυτό; Γιατί δεν επιβλήθηκε η προβλεπόμενη ποινή; Οι κανονισμοί είναι τελικά υποχρεωτικοί ή εφαρμόζονται όπως βολεύουν κάποιους;

Γιατί ως διά μαγείας η Δικαστική Επιτροπή ξεχνάει τους κανονισμούς όταν πρόκειται για άλλους; Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τον τελικό κυπέλλου; Που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι άλλαξαν το κατηγορητήριο εν μία νυχτί από γρονθοκόπημα σε διαπληκτισμό για να μην υποστούν οικονομική ζημιά για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών τους που θα πλήρωναν για να κάθονται στην κερκίδα 6 μήνες όπως προβλέπουν οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί; Που καταγράφηκαν στο Φύλλο Αγώνος και στις εκθέσεις του παρατηρητή μαζικές συμπλοκές ποδοσφαιριστών, παραγόντων και οπαδών; Πυρσοί και κροτίδες; Ρίψεις αντικειμένων και διακοπές αγώνα; Και οι ποινές να εξαντλούνται σε απλά πρόστιμα; Αυτό η ΚΟΠ το ορίζει ως δικαιοσύνη και ισονομία»;