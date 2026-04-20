Άγγιξαν τους τίτλους Allwyn Ανδρών και Γυναικών Sabbianco Ανόρθωση και Ε.Ν. Αθηένου

Αποφασιστικό βήμα για κατάκτηση των τίτλων της σεζόν 2025-26 στα πρωταθλήματα Allwyn Ανδρών και Γυναικών στο Χάντμπολ, έκαναν Sabbianco Ανόρθωση και Ε.Ν. Αθηένου αντίστοιχα.

Η ομάδα της Αμμοχώστου εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, στον πρώτο αγώνα της τελικής φάσης του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών και κέρδισε στο ΑΤΙ με 35-28 (ημίχρονο 18-13) τον Παρνασσό. Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Αμμοχώστου έφθασε τις τέσσερις κόντρα στην ομάδα του Στροβόλου και συνεπώς χρειάζεται άλλη μία για να συμπληρώσει τις πέντε απαιτούμενες για να σηκώσει και την φετινή κούπα.

Η Sabbianco Ανόρθωση θα επιχειρήσει να τελειώσει την υπόθεση τίτλος στον επόμενο τελικό, ο οποίος είναι ορισμένος για να διεξαχθεί στις 9 Μαΐου, την έδρα του Παρνασσού, το κλειστό «Κυριάκος Πίσσης» στον Στρόβολο.

Πρώτος σκόρερ για την «Κυρία» με 11 τέρματα ήταν ο Arnaud Bingo, με τους συμπαίκτες του Marko Buntic και Dorde Golubovic να πετυχαίνουν εφτά γκολ ο καθένας. Από πλευράς των φιλοξενουμένων, οκτώ τέρματα σημείωσε ο Αλέξανδρος Χαραλάμπους.

Όσον αφορά στην Ε.Ν. Αθηένου, βγήκε νικήτρια και στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Allwyn, κερδίζοντας αυτή τη φορά εκτός έδρας τα CyView Λατσιά με 33-24 (ημίχρονο 15-10). Έτσι έκανε το 2-0 στη σειρά των τελικών και χρειάζεται άλλη μια νίκη προκειμένου να στεφθεί πρωταθλήτρια, για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Στον αγώνα της Κυριακής (19/04) πρώτη σκόρερ με 15 τέρματα, για λογαριασμό της νικήτριας, ήταν η Μάγδα Παπά, ενώ η συμπαίκτρια της Γεωργία Κκαΐλα έχει οκτώ. Για τους γηπεδούχους 11 σκόραρε η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου.

Για την τρίτη θέση

Mεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την 3η θέση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών έκανε το ΑΛΣ Ομόνοια 29 επικρατώντας εντός έδρας με 34-29 (ημίχρονο 15-14) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Με τη νίκη αυτή προηγείται με 4-1 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να συμπληρώσει τις πέντε απαιτούμενες επιτυχίες και να ολοκληρώσει την χρονιά στην 3η θέση. Για τους νικητές πρώτος σκόρερ με εννέα τέρματα ήταν ο Στάθης Κεσίδης, ενώ οκτώ πέτυχε ο Άγγελος Λεωνίδου. Οκτώ είχε και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου των φιλοξενουμένων.

Τέλος η β’ φάση στο β’ γκρουπ

Για την 6η και τελευταία αγωνιστική της β’ φάσης του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών ΑΠΟΕΛ και Προοδευτικός κέρδισαν ΑΟ Αραδίππου και ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς αντίστοιχα. Ο πρωτοπόρος του ομίλου, ΑΠΟΕΛ, νίκησε με 34-27 (ημίχρονο 16-9) τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, έχοντας πρώτο σκόρερ με εννέα τέρματα τον Petar Draskic και τους Χαράλαμπο Νικηφόρου και Megayed Sayed να ακολουθούν με οκτώ και εφτά αντίστοιχα. Για τους φιλοξενούμενους οκτώ σκόραρε ο Θεόδωρος Ευθυμιάδης. Διπλό για τον Προοδευτικό που επικράτησε εκτός έδρας με 35-28 (ημίχρονο 15-14) του ΑΟ Αραδίππου. Για την ομάδα της Πάφου πέτυχε δέκα τέρματα ο Σωτήρης Σαραφής, ενώ με 11 τέρματα πρώτος σκόρερ ήταν ο Χριστόδουλος Τζιώρτας των γηπεδούχων.