E.N. Aθηένου και Παρνασσός νικητές στα κύπελλα Allwyn Γυναικών και Ανδρών στο Χάντμπολ

Ο Παρνασσός και η Ε.Ν. Αθηένου πανηγυρίζουν τους τίτλους στα κύπελλα Allwyn, Aνδρών και Γυναικών αντίστοιχα, στο Χάντμπολ, κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και τον Πανελλήνιο αντίστοιχα, στους τελικούς που έγιναν την Κυριακή, 3 Μαΐου, στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Για τον Παρνασσό, ο οποίος είχε πανηγυρίσει και τον τίτλο του σούπερ καπ στην έναρξη της χρονιάς, είναι ο τρίτος τίτλος κυπέλλου στην ιστορία του, επιστρέφοντας στις κατακτήσεις μετά τους δυο συνεχόμενους που είχε εξασφαλίσει το 2018 και το 2019.

Από πλευράς Ε.Ν. Αθηένου, που συμπλήρωσε το νταμπλ στη σεζόν 2025-26, έχοντας κατακτήσει προηγουμένως και το πρωτάθλημα, είναι το όγδοο τρόπαιο στον δεύτερο τη τάξει θεσμό. Είχε πάρει τον τίτλο στην εν λόγω διοργάνωση και τις χρονιές 2014, 2015, 2016, 2020, 2022, 2023 και 2024.

Επιβλήθηκε η Ε.Ν. Αθηένου

Πρώτος χρονικά ήταν ο τελικός στο κύπελλο Allwyn Γυναικών με την Ε.Ν. Αθηένου να επιβάλλεται εύκολα της αντιπάλου της από το πρώτο ημίχρονο, κατά το οποίο δημιούργησε μία μεγάλη διαφορά (23-7), για να πάρει εν τέλει τον τίτλο με τελικό σκορ 42-13. Για το συγκρότημα του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου πρώτη σκόρερ ήταν με 11 τέρματα η Μάγδα Παπά, ενώ εφτά πέτυχε η Παναγιώτα Φιάκκου.

Μετά από εφτά χρόνια

Ακολούθως, για το κύπελλο Allwyn Ανδρών ο Παρνασσός, επέστρεψε στις κατακτήσεις κυπέλλου έπειτα από εφτά χρόνια, επικρατώντας στον τελικό με 34-28 του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου. Η ομάδα του Στροβόλου έφτιαξε μία καλή διαφορά στο πρώτο ημίχρονο (11-17), με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να μειώνει στα δύο γκολ (27-29) στο 24’, όμως το συγκρότημα του Σάββα Ζωγράφου διατήρησε το προβάδισμά του κι άνοιξε ξανά την ψαλίδα του σκορ μέχρι το φινάλε. Ο Elsayed Omar Ahmed ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παρνασσού και γενικότερα στον αγώνα, πετυχαίνοντας 11 τέρματα για λογαριασμό της ομάδας του Στροβόλου. Οκτώ από πλευράς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου σημείωσε ο Αναστάσιος Ιωάννου.

** Σημειώνεται ότι οι αγώνες των Final-4 Κυπέλλων Allwyn διεξάχθηκαν με τις νέες μπάλες της ERIMA, επίσημου προμηθευτή αθλητικού υλικού της Χειροσφαίρισης. Πρόκειται για τις μπάλες με τις οποίες θα διεξαχθούν και τα πρωταθλήματα της ερχόμενης σεζόν. Επίσης, οι κυπελλούχοι έλαβαν ως δώρο μία αγωνιστική στολή ERIMA προσφορά της χορηγού εταιρείας αθλητικού υλικού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και των Εθνικών Ομάδων.