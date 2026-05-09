Πρωταθλήτρια για έκτη σερί χρονιά η Sabbianco Ανόρθωση!

Τον έκτο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγυρίζει η Sabbianco Ανόρθωση, η παίρνει το τρόπαιο της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης ανελλιπώς από τη σεζόν 2020-21 κι εντεύθεν.

Η ομάδα της Αμμοχώστου στο σημερινό (09/05) δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών, κέρδισε με 32-30 (ημίχρονο 18-15), εκτός έδρας, στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης», τον Παρνασσό και συμπλήρωσε τις πέντε απαιτούμενες νίκες για να σηκώσει τον τίτλο.

Η «Κυρία» είχε επικρατήσει του συγκροτήματος του Στροβόλου και στον πρώτο τελικό, ενώ μετρούσε άλλες τρεις νίκες στις τέσσερις αναμετρήσεις τους στην κανονική περίοδο (σ.σ. το άλλο παιχνίδι έχει λήξει ισόπαλο).

Στο σημερινό παιχνίδι το συγκρότημα του Μάριου Ευσταθιάδη είχε πρώτο σκόρερ των Yosdany Rios Ballard με δέκα τέρματα, ενώ από εφτά πέτυχαν οι Ιούλιος Αργυρού και Marko Buntic. Για την ομάδα του Στροβόλου έξι σημείωσε ο Αλέξανδρος Χαραλάμπους.

Μείωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Συνέχεια θα έχουν οι μάχες για διεκδίκηση της 3ης θέσης στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να κερδίζει με 26-23 (ημίχρονο 12-10) το ΑΛΣ Ομόνοια 29. Μετά τη νίκη αυτή, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μείωσε σε 4-2 στις νίκες, με την υπόθεση να κρίνεται στις πέντε επιτυχίες. Στον σημερινό (09/05) αγώνα ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος πέτυχε έξι τέρματα για λογαριασμό των νικητών, ενώ πρώτος σκόρερ με εφτά γκολ ήταν ο Στάθης Κεσίδης των φιλοξενούμενων.

Για τις θέσεις 7-8 ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς επικράτησε με 41-36 (ημίχρονο 20-19) κι έκανε το 4-1 στις νίκες. Για τους νικητές εννέα γκολ πέτυχε ο Γιάννης Ιωαννίδης και οκτώ ο Γιώργος Αλετράρης. Περισσότερα γκολ στο παιχνίδι σημείωσε ο Χριστόδουλος Τζιώρτας που έστειλε 13 φορές τη μπάλα στα δίχτυα, ενώ εννέα τέρματα είχε ο συμπαίκτης του Κωνσταντίνος Χαραλάμπους.

