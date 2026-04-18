Μηνύματα αθλητοπρέπειας ενόψει των τελικών των Κυπέλλων Allwyn K18, K16 και Κ14 στο Χάντμπολ

Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου, 18 Απριλίου, η Συνέντευξη Τύπου και η Τεχνική Σύσκεψη ενόψει των τελικών του Κυπέλλου Allwyn K14 – K16 – K18, που θα διεξαχθούν την Κυριακή, 19 Απριλίου, στο γήπεδο του Παρνασσού στον Στρόβολο.

Όπως υπογράμμισε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, κ. Κωνσταντίνος Φιλαρέτου, είναι η δεύτερη χρονιά διεξάγονται σε αυτή τη μορφή της διοργάνωσης και είναι η πρώτη φορά με Final-8, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ομοσπονδίας, η οποία ανέλαβε τον Σχεδιασμό όλων των πρωταθλημάτων. Εκπρόσωποι της είναι ο Ανδρέας Ανδρέου, τεχνικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας και Επικεφαλής Σχεδιασμού ο κ. Σταύρος Παναγιώτου. Να ευχαριστήσω την επιτροπή διαιτησίας για τη συμβολή της για να υλοποιηθεί αυτό το πλάνο. Καταλήγω με τις ομάδες μας οι οποίες παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διοργάνωση σοβαρά, με ευγένεια. Δεν είχαμε κανένα κρούσμα αρνητικό. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το σωματείο του Παρνασσού Στροβόλου για τη φιλοξενία της σημερινής σύσκεψης και της δημοσιογραφικής διάσκεψης, καθώς και την ανάληψη της ευθύνης των τελικών του Final-8» ανάφερε.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Ανδρέου, ανάφερε: «O θεσμός του κυπέλλου θα προσπαθήσουμε να γίνεται κάθε χρόνο. Ο λόγος που γίνεται το κύπελλο είναι για να έχουμε παραπάνω παιχνίδια σε αυτές τις αναπτυξιακές ηλικίες και πιο ποιοτικά παιχνίδια. Φέτος έχουμε τη χαρά, σε συνεργασία με την ελληνική ομοσπονδία, μία ομάδα που θα είναι κυπελλούχος – και έχει επιλεγεί με βάση τα κριτήρια της ελληνικής ομοσπονδία – η κυπελλούχος ομάδα Κ14 να συμμετέχει και στο κύπελλο που θα γίνει στην Ελλάδα».

Πιο κάτω οι δηλώσεις των εκπροσώπων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο υς τελικ ούς :

Πέτρος Ιωάννου (Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου): «Πρώτη φορά συμμετέχουμε. Ελπίζουμε να το απολαύσουν. Για εμάς είναι επιτυχία που παίζουν σε ένα τελικό. Τα μωρά το χάρηκαν. Νομίζω ήταν επιτυχία σε όλους τους αγώνες».

Πάμπος Πέτρου (Παρνασσός): «Καταρχήν θέλω να συγχαρώ όλες τις ομάδες που βρίσκονται στους τελικούς, να ευχηθώ σε κάθε ομάδα καλή επιτυχία. Να γίνουν παιχνίδια αντάξια του αθλήματος, μέσα στην αθλητοπρέπεια. Τα παιδιά να απολαύσουν τους τελικούς. Είναι μία γιορτή του χάντμπολ. Η ομάδα μας συμμετέχει σε τρεις τελικούς, στο Κ14, αγόρια και Κορίτσια και στο Κ16. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να διεκδικούμε τα τρόπαια, όμως πρωταρχικό στόχος είναι τα παιδιά να απολαύσουν τα παιχνίδια».

Βασίλης Ζερταλής (ΣΠΕ Παλαίμαχων Ελπίδας Στρ): «Να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία που διοργανώνει τον θεσμό του κυπέλλου, είναι σημαντικός και πρέπει να διατηρηθεί. Εμείς είμαστε καινούργια ομάδα, επανήλθαμε μετά από πολλά χρόνια. Σημαντικό να διεξαχθούν οι αγώνες σε αθλητοπρέπεια. Δεν έχει σημασία ποιος θα κερδίσει, αλλά να δίνουμε τα κίνητρα στα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να παραμένουν στο άθλημα της χειροσφαίρισης».

Στέφανος Φτερακίδης (Sabbiano Ανόρθωση): «Η Ανόρθωση θα είναι στον τελικό των Κ18 των εφήβων. Το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν να διοργανωθεί το Final-8. Είναι σημαντικό για τα μωρά να διατηρήσουν την αγωνιστικότητά τους. Ελπίζω αύριο να είναι μία γιορτή του χάντμπολ. Καλώ όλο τον κόσμο να έρθει να χειροκροτήσει τα μωρά. Είναι οι επόμενοι αθλητές των ομάδων μας. Ευ αγωνίζεσθαι είναι το πιο σημαντικό, πρέπει να τους το δείξουμε πρώτα εμείς».

Κυριάκος Σοφοκλέους (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο): «Να δούμε ωραίους τελικούς με αθλητοπρέπεια και μακριά από τραυματισμούς. Να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτοσκοπός δεν είναι να κερδίσουμε μόνο το κύπελλο, αλλά και να αγαπήσουμε το άθλημά μας. Να δει ο κόσμος ότι κάτι καλό γίνεται στην χειροσφαίριση. Nα φέρουμε νέα παιδιά στις ομάδες, να δούμε ωραίους αγώνες και ο καλύτερος να κερδίσει».

Oι πέντε τελικοί

Μετά την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης σχηματίστηκαν τα πέντε ζευγάρια για τους τελικούς των Κυπέλλων Allwyn Αγοριών Κ18, Κ16 και Κ14 και Κοριτσιών Κ16 και Κ14. Αναλυτικά πιο κάτω:

ΚΥΠΕΛΛΟ Allwyn ΑΓΟΡΙΩΝ Κ18

Παρνασσός – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 9-29

ΑΠΟΕΛ – Sabbianco Aνόρθωση 31-40

Τελικός: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο – Sabbianco Aνόρθωση

ΚΥΠΕΛΛΟΥ Allwyn ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16

Παρνασσός – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 28-23

Προοδευτικός – ΕΝΑΒ 24-25

Τελικός: Παρνασσός – ΕΝΑΒ

ΚΥΠΕΛΛΟΥ Allwyn ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ16

ΣΠΕ Παλαίμαχων Ελπίδας Στρ. – CyView Λατσιά 35-33

Παρνασσός – Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 28-32

Τελικός: ΣΠΕ Παλαίμαχων Ελπίδας Στρ – Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου

ΚΥΠΕΛΛΟΥ Allwyn ΑΝΔΡΩΝ Κ14

ΑΟ Ανθούπολης – Προοδευτικός 22-31

ΕΝΑΒ – Παρνασσός 20-38

Τελικός: Προοδευτικός – Παρνασσός

ΚΥΠΕΛΛΟΥ Allwyn ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ14

Ε.Ν. Αθηένου – Παρνασσός 12-36

Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου – Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 30-23

Τελικός: Παρνασσός – Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου