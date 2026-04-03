Ολοκληρώνεται η β’ φάση στoν α’ όμιλο του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Με τους αγώνες της 20ής αγωνιστικής, της έκτης στη β’ φάση, ολοκληρώνεται και η δεύτερη φάση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, με τα δυο παιχνίδια να κρίνουν κατά πόσον οι ομάδες θα περάσουν από τη φάση των ημιτελικών ή θα αγωνιστούν απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.

Η πρωτοπόρος του α’ ομίλου Sabbianco Ανόρθωση αγωνίζεται το βράδυ της Κυριακής (05/04, 19:00) απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με το οποίο διασταυρώνεται στα ημιτελικά. Με δεδομένο όμως ότι η ομάδα της Αμμοχώστου έχει ήδη τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες κόντρα στην προσεχή αντίπαλό της, εφόσον κερδίσει κι αυτό τον αγώνα, τότε συμπληρώνει τις τέσσερις απαιτούμενες επιτυχίες για να περάσει στα τελικά.

Τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για το ζευγάρι Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 – Παρνασσός, των ομάδων που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το απόγευμα του Σαββάτου  (04/04, 16:30) και οι οποίες συναντιόνται και στα ημιτελικά. Η ομάδα του Στροβόλου επικράτησε στα τρία προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια και συνεπώς χρειάζεται μόλις μία νίκη για να επιστρέψει στην τελική φάση, μετά την απουσία της περασμένης χρονιάς.

Όσον αφορά στον β’ όμιλο, το Σάββατο, 4 Απριλίου, θα παιχθούν τα δύο παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής. Στις 16:00 θα γίνει ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΟ Αραδίππου, ενώ θα ακολουθήσει μία ώρα αργότερα (17:00) ο αγώνας μεταξύ των δυο ομάδων που προπορεύονται στο γκρουπ ανάμεσα στον Προοδευτικό (14β.) και τον ΑΠΟΕΛ (20β.)

Β’ ΦΑΣΗ

Α' όμιλος - 6η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 - Παρνασσός 04/04, 16:30

Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 05/04, 19:00

Β' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΟ Αραδίππου 04/04, 16:00

Προοδευτικός - AΠΟΕΛ 04/04, 17:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 36

2.Παρνασσός 31

3.Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 23

4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 20

6.Προοδευτικός 14

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4

8.ΑΟ Αραδίππου 2

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη