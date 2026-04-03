Ολοκληρώνεται η β’ φάση στoν α’ όμιλο του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Με τους αγώνες της 20ής αγωνιστικής, της έκτης στη β’ φάση, ολοκληρώνεται και η δεύτερη φάση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, με τα δυο παιχνίδια να κρίνουν κατά πόσον οι ομάδες θα περάσουν από τη φάση των ημιτελικών ή θα αγωνιστούν απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.

Η πρωτοπόρος του α’ ομίλου Sabbianco Ανόρθωση αγωνίζεται το βράδυ της Κυριακής (05/04, 19:00) απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με το οποίο διασταυρώνεται στα ημιτελικά. Με δεδομένο όμως ότι η ομάδα της Αμμοχώστου έχει ήδη τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες κόντρα στην προσεχή αντίπαλό της, εφόσον κερδίσει κι αυτό τον αγώνα, τότε συμπληρώνει τις τέσσερις απαιτούμενες επιτυχίες για να περάσει στα τελικά.

Τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για το ζευγάρι Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 – Παρνασσός, των ομάδων που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το απόγευμα του Σαββάτου (04/04, 16:30) και οι οποίες συναντιόνται και στα ημιτελικά. Η ομάδα του Στροβόλου επικράτησε στα τρία προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια και συνεπώς χρειάζεται μόλις μία νίκη για να επιστρέψει στην τελική φάση, μετά την απουσία της περασμένης χρονιάς.

Όσον αφορά στον β’ όμιλο, το Σάββατο, 4 Απριλίου, θα παιχθούν τα δύο παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής. Στις 16:00 θα γίνει ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΟ Αραδίππου, ενώ θα ακολουθήσει μία ώρα αργότερα (17:00) ο αγώνας μεταξύ των δυο ομάδων που προπορεύονται στο γκρουπ ανάμεσα στον Προοδευτικό (14β.) και τον ΑΠΟΕΛ (20β.)

Β’ ΦΑΣΗ

Α' όμιλος - 6η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 - Παρνασσός 04/04, 16:30

Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 05/04, 19:00

Β' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΟ Αραδίππου 04/04, 16:00

Προοδευτικός - AΠΟΕΛ 04/04, 17:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 36

2.Παρνασσός 31

3.Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 23

4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 20

6.Προοδευτικός 14

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4

8.ΑΟ Αραδίππου 2