ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Εσθονία για τη ρεβάνς του Promotion Round η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Εσθονία για τη ρεβάνς του Promotion Round η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

Η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ επέστρεψε στην Εσθονία για τη διεξαγωγή του δεύτερου μεταξύ τους παιχνιδιού

Δυόμιση μήνες μετά το τροχαίο ατύχημα με το λεωφορείο, που είχε αποτέλεσμα και την αναβολή του αγώνα με την Εσθονία στις 11 Ιανουαρίου, η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ επέστρεψε στη συγκεκριμένη χώρα για τη διεξαγωγή του δεύτερου μεταξύ τους παιχνιδιού, στο πλαίσιο του Promotion Round του ΕHF EURO 2028.

Η αναμέτρηση θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Μαρτίου, στις 16:00, στο Kalevi Spordihall στο Ταλίν της Εσθονίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα, που έγινε στις 7 Ιανουαρίου στο «Τάσσος Παπαδόπουλος» Ελευθερία και βρήκε τους Εσθονούς να κερδίζουν με 31-27, παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι διεθνείς μας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση τότε θα λάβει μέρος στην κύρια φάση των προκριματικών του EHF EURO 2028, που είναι καθορισμένα να διεξαχθούν από τον Νοέμβριο του 2026 μέχρι τον Μάιο του 2027.

Στη διάθεση του Ομοσπονδιακού μας τεχνικού είναι οι εξής χειροσφαιριστές: Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Άγγελος Λεωνίδου, Βασίλης Δημοσθένους, Γιώργος Κρητικός, Ιούλιος Αργυρού, Ιωάννης Φέσιας, Λούκας Παρασκευά, Μάριος Γεωργιάδης, Νικόλας Καρκάλατος, Θεόδωρος Παναρέτου, Θεόδωρος Μαρκίδης, Θεοχάρης Σπύρου, Στέφανος Τίκκας, Tάσος Ιωάννου, Φώτης Μισαηλίδης, Χαράλαμπος Αντωνίου, Χρίστος Ταρτίος.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

