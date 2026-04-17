«Ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί όμως δεν συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση» - Πιστεύει στην πρόκριση ο Μαρτίνς

Ικανοποιημένος ο Ούγκο Μαρτίνς με τη νίκη επί της Ένωσης, όχι όμως με την εμφάνιση.

Ο προπονητής της ΑΕΛ παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του ενώ σχολίασε και τη ρεβάνς με την Πάφο (29/04).

Αναλυτικά: «Ο πρώτος στόχος ήταν το τρίποντο και το πετύχαμε. Περιμέναμε καλύτερη απόδοση, πιο γρήγορη κίνηση της μπάλας όμως δεν το καταφέραμε. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, η ένωση είχε ισορροπία και έπρεπε να βάλουμε ισορροπία στη μετάβαση της μπάλας. Το καταφέραμε στο δεύτερο μέρος. Ζητούμενο ήταν οι τρεις βαθμοί όμως δεν συνοδεύτηκαν με καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο μέρος».

Για τον επαναληπτικό με την Πάφο: «Πιστεύω στην πρόκριση. Αυτός είναι ο στόχος, ο μεγάλος τελικός. Πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι, χάσαμε τις προηγούμενες τρεις φορές όμως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Τα παλέψουμε γι’ αυτή τη μάχη».