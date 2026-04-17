LIVE: ΑΕΛ - Ένωση 0-0
Πρώτο… χρονικά ραντεβού στο «Άλφαμεγα Stadium».
Ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play out με το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ένωση, όπου θα αρχίσει στις 19:00.
Οι γαλαζοκίτρινοι θα ψάξουν νίκη ψυχολογίας ενόψει της ρεβάνς του κυπέλλου με την Πάφο (22/04, 1-2), ενώ οι βυσσινί σκέφτονται… ήδη την επόμενη σεζόν στη β’ κατηγορία.
53' - Απίθανη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ, μόνος ο Μακρής από κοντινή απόσταση έστειλε τη μπάλα ψηλά έξω.
48' - Σουτ στην κίνηση από τον Παρούτη, η μπάλα κόντραρε και έφυγε εκτός.
46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος.
45'+ 1 - Τέλος πρώτου μέρους.
34' - Απειλεί ξανά ο Παρούτης με μακρινό σουτ, μόλις έξω η μπάλα.
30' - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ μετά από σουτ του Παρούτη, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εκτός.
24' - Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζράντι, η μπάλα πάνω από την εστία των βυσσινί.
6' - Πρώτη προϋπόθεση στο παιχνίδι με σουτ στην κίνηση από τον Παρούτη, στα σώματα και εκτός η μπάλα.
4' - Επικίνδυνο σουτ από τον Κούρεζ, μόλις πάνω από την εστία η μπάλα.
1' - Σέντρα στη Λεμεσό.
ΑΕΛ: Κυριάκου, Φιλιώτης, Φραντζής, Μπογκτάν, Μιλοσάβλεβιτς, Νταβόρ, Σόκε, Ζράντι, Παρούτης, Μιγκέ, Μακρής.
ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Σάκιτς, Ρισβάνης, Ιωάννου Σ., Κοζάρ, Κατσιάρης, Κοσμά, Κουρέζ, Καζάν, Χαραλάμπους, Σιμονόφσκι.
ΣΚΟΡΕΡ: - / -
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 41' Καζάν
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Αντωνίου Μάριος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος