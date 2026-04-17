LIVE: ΑΕΛ - Ένωση 0-0

Ζωντανά η εξέλιξη του αγώνα

Πρώτο… χρονικά ραντεβού στο «Άλφαμεγα Stadium».

Ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play out με το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ένωση, όπου θα αρχίσει στις 19:00.

Οι γαλαζοκίτρινοι θα ψάξουν νίκη ψυχολογίας ενόψει της ρεβάνς του κυπέλλου με την Πάφο (22/04, 1-2), ενώ οι βυσσινί σκέφτονται… ήδη την επόμενη σεζόν στη β’ κατηγορία.

53' - Απίθανη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ, μόνος ο Μακρής από κοντινή απόσταση έστειλε τη μπάλα ψηλά έξω.

48' - Σουτ στην κίνηση από τον Παρούτη, η μπάλα κόντραρε και έφυγε εκτός.

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος. 

45'+ 1 - Τέλος πρώτου μέρους.

34' - Απειλεί ξανά ο Παρούτης με μακρινό σουτ, μόλις έξω η μπάλα.

30' - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ μετά από σουτ του Παρούτη, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εκτός. 

24' - Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζράντι, η μπάλα πάνω από την εστία των βυσσινί.

6' - Πρώτη προϋπόθεση στο παιχνίδι με σουτ στην κίνηση από τον Παρούτη, στα σώματα και εκτός η μπάλα.

4' - Επικίνδυνο σουτ από τον Κούρεζ, μόλις πάνω από την εστία η μπάλα.

1' - Σέντρα στη Λεμεσό.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Φιλιώτης, Φραντζής, Μπογκτάν, Μιλοσάβλεβιτς, Νταβόρ, Σόκε, Ζράντι, Παρούτης, Μιγκέ, Μακρής.

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Σάκιτς, Ρισβάνης, Ιωάννου Σ., Κοζάρ, Κατσιάρης, Κοσμά, Κουρέζ, Καζάν, Χαραλάμπους, Σιμονόφσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 41' Καζάν

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

