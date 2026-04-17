LIVE: ΑΕΛ - Ένωση 0-0

Πρώτο… χρονικά ραντεβού στο «Άλφαμεγα Stadium».

Ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play out με το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ένωση, όπου θα αρχίσει στις 19:00.

Οι γαλαζοκίτρινοι θα ψάξουν νίκη ψυχολογίας ενόψει της ρεβάνς του κυπέλλου με την Πάφο (22/04, 1-2), ενώ οι βυσσινί σκέφτονται… ήδη την επόμενη σεζόν στη β’ κατηγορία.

53' - Απίθανη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ, μόνος ο Μακρής από κοντινή απόσταση έστειλε τη μπάλα ψηλά έξω.

48' - Σουτ στην κίνηση από τον Παρούτη, η μπάλα κόντραρε και έφυγε εκτός.

46' - Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+ 1 - Τέλος πρώτου μέρους.

34' - Απειλεί ξανά ο Παρούτης με μακρινό σουτ, μόλις έξω η μπάλα.

30' - Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ μετά από σουτ του Παρούτη, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε εκτός.

24' - Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζράντι, η μπάλα πάνω από την εστία των βυσσινί.

6' - Πρώτη προϋπόθεση στο παιχνίδι με σουτ στην κίνηση από τον Παρούτη, στα σώματα και εκτός η μπάλα.

4' - Επικίνδυνο σουτ από τον Κούρεζ, μόλις πάνω από την εστία η μπάλα.

1' - Σέντρα στη Λεμεσό.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Φιλιώτης, Φραντζής, Μπογκτάν, Μιλοσάβλεβιτς, Νταβόρ, Σόκε, Ζράντι, Παρούτης, Μιγκέ, Μακρής.

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Σάκιτς, Ρισβάνης, Ιωάννου Σ., Κοζάρ, Κατσιάρης, Κοσμά, Κουρέζ, Καζάν, Χαραλάμπους, Σιμονόφσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 41' Καζάν

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος