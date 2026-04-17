ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πρώτη και… αεράτη η ΑΕΛ, κρίσιμες μάχες την Κυριακή

Άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής των play out το βράδυ της Παρασκευής (17/04) με την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ένωση.

Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν τη νίκη και με 40 βαθμούς παραμένουν πρώτοι και… αεράτοι. Αντίθετα, οι βυσσινί παραμένουν στον «βυθό» και η προσοχή όλων είναι πως θα καταφέρουν να ανακάμψουν τη νέα σεζόν και να εξασφαλίσουν εκ νέου την επάνοδο τους.

Απ’ εκεί και πέρα, η δράση συνεχίζεται την Κυριακή (19/04) με τρεις αναμετρήσεις… ζωής και θανάτου. Αν εξαιρέσουμε την Ανόρθωση, πέντε ομάδες παλεύουν για τα δύο εισιτήρια παραμονής!

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

ΑΕΛ - Ένωση 2-1

Κυριακή, 19 Απριλίου

16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας