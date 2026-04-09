Οι ημερομηνίες για τους πρώτους τελικούς του πρωταθλήματος Allwyn στο Χάντμπολ

Και στις δύο περιπτώσεις η κατάληξη της σειράς κρίνεται στις πέντε επιτυχίες

Mετά τη διακοπή λόγω του Πάσχα θα αρχίσουν οι μάχες για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, καθώς και για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης.

Θυμίζουμε ότι για την κατάκτηση του τίτλου θα παλέψουν Sabbianco Ανόρθωση και Παρνασσός, με την ομάδα της Αμμοχώστου να έχει το προβάδισμα με 3-0 στις νίκες, ενώ την τρίτη θέση θα διεκδικήσουν ΑΛΣ Ομόνοια 29 και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα με 3-1 στις νίκες.

Και στις δύο περιπτώσεις η κατάληξη της σειράς κρίνεται στις πέντε επιτυχίες.

Ο πρώτος τελικός για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος θα γίνει στο ΑΤΙ, έδρα της Sabbianco Ανόρθωση και έχει οριστεί για την Κυριακή, 19 Απριλίου, στις 21:00. Όσον αφορά την προσπάθεια για κατάληψη της τρίτης θέσης, η σειρά θα αρχίσει με γηπεδούχο το ΑΛΣ Ομόνοια 29 την Παρασκευή, 17 Απριλίου, στις 20:30.

Για τον επόμενο αγώνα σε κάθε σειρά, και για όσους άλλους χρειαστεί, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

