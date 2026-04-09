Οι ημερομηνίες για τους πρώτους τελικούς του πρωταθλήματος Allwyn στο Χάντμπολ

Mετά τη διακοπή λόγω του Πάσχα θα αρχίσουν οι μάχες για την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, καθώς και για τη διεκδίκηση της τρίτης θέσης.

Θυμίζουμε ότι για την κατάκτηση του τίτλου θα παλέψουν Sabbianco Ανόρθωση και Παρνασσός, με την ομάδα της Αμμοχώστου να έχει το προβάδισμα με 3-0 στις νίκες, ενώ την τρίτη θέση θα διεκδικήσουν ΑΛΣ Ομόνοια 29 και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, με τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα με 3-1 στις νίκες.

Και στις δύο περιπτώσεις η κατάληξη της σειράς κρίνεται στις πέντε επιτυχίες.

Ο πρώτος τελικός για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος θα γίνει στο ΑΤΙ, έδρα της Sabbianco Ανόρθωση και έχει οριστεί για την Κυριακή, 19 Απριλίου, στις 21:00. Όσον αφορά την προσπάθεια για κατάληψη της τρίτης θέσης, η σειρά θα αρχίσει με γηπεδούχο το ΑΛΣ Ομόνοια 29 την Παρασκευή, 17 Απριλίου, στις 20:30.

Για τον επόμενο αγώνα σε κάθε σειρά, και για όσους άλλους χρειαστεί, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.