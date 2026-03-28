Ντέρμπι κορυφής στο πρωτάθλημα Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

Με ντέρμπι κορυφής, ανάμεσα στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Sabbianco Ανόρθωση και τον Παρνασσό που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, επιστρέφει η δράση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, μετά τη μικρή διακοπή ελέω των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Εσθονία για τον Promotion Round του EHF EURO 2028.

Το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο ομάδες που οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, στις 16:30, στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» στον Στρόβολο. Η «Κυρία», δύο στροφές πριν από το τέλος της β’ φάσης, έχει απόσταση τριών βαθμών από τον προσεχή αντίπαλό της κι εφόσον δεν χάσει, κλειδώνει την πρωτιά ενόψει των επόμενων φάσεων που θα κρίνουν την πρωταθλήτρια και τις θέσεις κατάταξης.

Με την κάθε ομάδα να κουβαλάει στην επόμενη φάση τις νίκες που επιτυγχάνει στη διάρκεια των δύο πρώτων φάσεων, κρίνεται σημαντική η μάχη των δύο πρωτοπόρων, με την ομάδα της Αμμοχώστου να μετράει δύο νίκες σε τρία παιχνίδια, ενώ το άλλο έληξε ισόπαλο.

Στον άλλο αγώνα του α’ ομίλου, θα αναμετρηθούν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Α.Λ.Σ. Ομόνοια, σε αγώνα που θα γίνει επίσης το Σάββατο, με ώρα έναρξης στις 17:00, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου. Οι δυο ομάδες βρίσκονται στην τέταρτη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με τους πράσινους να έχουν διαφορά τριών βαθμών.

Το Σάββατο θα διεξαχθούν και τα δύο ματς του β’ ομίλου. Στις 16:00 είναι ορισμένος ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός, ενώ δυο ώρες αργότερα (18:00) θα ξεκινήσει το παιχνίδι ΑΟ Αραδίππου – AΠΟΕΛ.

Α' όμιλος - 5η αγωνιστική

Παρνασσός - Sabbianco Ανόρθωση 28/03, 16:30

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 28/03, 17:00

Β' όμιλος - 4η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Προοδευτικός 28/03, 16:00

ΑΟ Αραδίππου - AΠΟΕΛ 28/03, 18:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 34

2. Παρνασσός 31

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 21

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5. ΑΠΟΕΛ 18

6. Προοδευτικός 12

7. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4

8. ΑΟ Αραδίππου 2

Αρχίζει το Κύπελλο Allwyn Γυναικών

Πραγματοποιούνται την Κυριακή, 29 Μαρτίου, οι δυο προημιτελικοί αγώνες που αφορούν το Κύπελλο Allwyn Γυναικών της σεζόν 2025-26. Πρώτο χρονικά θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και τον ΑΟ Αραδίππου που αναμετρώνται στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» στις 15:00.

Δύο ώρες αργότερα, στις 17:00 στο στάδιο του Παρνασσού στον Στρόβολο, θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στα CyView Λατσιά και την Ε.Ν. Αθηένου, των δύο ομάδων που διεκδικούν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στην επόμενη φάση θα περάσουν οι δυο νικήτριες των αναμετρήσεων αυτών, καθώς σε αυτή τη φάση η πρόκριση κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Στα ημιτελικά της διοργάνωσης πέρασαν χωρίς αγώνα ΑΠΟΕΛ ΚΝ. Αγ. Τριμιθιάς και Πανελλήνιος.