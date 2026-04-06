Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Η Sabbianco Ανόρθωση και ο Παρνασσός έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς του πρωταθλήματος Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, αποφεύγοντας τις μάχες στην ημιτελική φάση, μετά τις νίκες τους σε βάρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του ΑΛΣ Ομόνοια 29 αντίστοιχα, στην τελευταία αγωνιστική της β’ φάσης.

Οι δυο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος διασταυρώνονται με τις συγκεκριμένες ομάδες στα ημιτελικά, όπου η πρόκριση καθορίζεται στις τέσσερις νίκες και με δεδομένο ότι οι επιτυχίες της κανονικής περιόδου μεταφέρονται κι από τη στιγμή που έχουν το απόλυτο, συνεχίζουν απευθείας στα τελικά.

Η Sabbianco Ανόρθωση το βράδυ της Κυριακής, 5 Απριλίου, κέρδισε για τέταρτη φορά στη φετινή περίοδο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, αυτή τη φορά με 29-25 (ημίχρονο 15-9) και ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο αήττητη, έχοντας απωλέσει μονάχα δύο βαθμούς από τις ισοπαλίες με Παρνασσό και ΑΛΣ Ομόνοια 29.

Τέταρτη νίκη σε βάρος του ΑΛΣ Ομόνοια 29 πέτυχε ο Παρνασσός κι έτσι πέρασε κι αυτός στην τελική φάση. Για την ομάδα του Στροβόλου ήταν η πιο εύκολη επικράτηση στα τέσσερα παιχνίδια με τους πράσινους, νικώντας με 35-23 (ημίχρονο 18-12).

Στα τελικά η Sabbianco Ανόρθωση έχει προβάδισμα για να πάρει το έκτο σερί πρωτάθλημά της, καθώς κέρδισε τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της κανονικής περιόδου κόντρα στον Παρνασσό (σ.σ. ισοπαλία στο άλλο) κι έτσι χρειάζεται άλλες δύο επιτυχίες για να συμπληρώσει τις πέντε απαιτούμενες νίκες.

Το Α.Λ.Σ. Ομόνοια και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα παλέψουν για την τρίτη θέση, με τους πράσινους, στην πρώτη τους συμμετοχή στην Α’ κατηγορία, να έχουν το προβάδισμα, μιας και προηγούνται με 3-1 στις νίκες, όπως διαμορφώθηκε το σκηνικό με βάση τα παιχνίδια των δύο πρώτων φάσεων.

Όσον αφορά στον β’ όμιλο, για την 5η αγωνιστική της β’ φάσης, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε εκτός έδρας με 33-22 του Προοδευτικού, ενώ ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς κέρδισε εντός με 44-32 τον ΑΟ Αραδίππου. Είναι ξεκάθαρο ότι στην επόμενη φάση διασταυρώνονται ο ΑΠΟΕΛ με τον ΑΟ Αραδίππου και ο Προοδευτικός με τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς.

Β’ ΦΑΣΗ

Α' όμιλος - 6η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 - Παρνασσός 23-35

Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 29-25

Β' όμιλος - 5η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΟ Αραδίππου 44-32

Προοδευτικός - AΠΟΕΛ 22-33

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 38

2.Παρνασσός 33

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 23

4.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 22

6.Προοδευτικός 14

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 6

8.ΑΟ Αραδίππου 2