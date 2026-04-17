Για ψυχολογία, ενόψει του κύριου σκοπού

Με τη διάκριση μέσω του πρωταθλήματος να έχει χαθεί, ο ΑΠΟΕΛ πλέον εναποθέτει τις ελπίδες του για επιστροφή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μέσω του κυπέλλου. Στους γαλαζοκιτρίνους, πέραν φυσικά από την οικονομική εκστρατεία που συνεχίζεται, με το ποσό που μαζεύτηκε να ξεπερνάει πλέον τις 400.000 ευρώ, όλο το βάρος πέφτει και στις διπλές αναμετρήσεις με τον Απόλλωνα (22 και 29 Απριλίου) για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πριν όμως από τον πρώτο αγώνα με τους γαλάζιους, η ομάδα της Λευκωσίας θα παίξει με την συμπολίτισσα Ομόνοια, που προπορεύεται και είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Για τον ΑΠΟΕΛ ενδεχόμενη επιτυχία δεν λέει και πολλά, όσον αφορά την παρουσία στον πρώτο τη τάξει θεσμό, όμως κάθε νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο προσμετρά στο γόητρο και δίνει πόντους ψυχολογίας ενόψει του πιο κύριου σκοπού.

*Την Τετάρτη (16/04) η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων είχε την πρώτη συνάντηση με οπαδούς της ομάδας, που έγινε στο οίκημα της Ένωσης Κοκκινοτριμιθιάς. Όπως ενημέρωσε χθες ο ΑΠΟΕΛ, ως αναμνηστικό δώρο παραχωρήθηκε μια ρέπλικα μπάλας της δεκαετίας του 1930, η οποία φέρει τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών, που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και την επιγραφή «Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ». Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 23 Απριλίου, στο Shooters Bar/Game Lounge.