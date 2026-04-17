Σταθερότητα και κυνισμός...

Το πιο μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, το έκανε στην «Αρένα» κόντρα στην ΑΕΚ η Ομόνοια. Οι πράσινοι επικρατώντας με 2-0 έβγαλαν οριστικά νοκ άουτ τους Λαρνακείς από την μάχη του τίτλου, διατηρώντας παράλληλα τη μεγάλη διαφορά των 10 βαθμών από τον Απόλλωνα. Κακά τα ψέματα, η Ομόνοια θα παρέμενε το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο ακόμα και να δεν κέρδιζε την ΑΕΚ. Η νίκη ωστόσο, ήρθε για να δώσει πλέον το δικαίωμα σε όλους στο «Ηλίας Πούλλος», να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό για τα πανηγύρια.

Ποια στοιχεία όμως είναι αυτά, που εμφάνισε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η ομάδα του Μπεργκ και κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ; Μάλιστα το έκανε με το ίδιο σκορ και περίπου με την ίδια εμφάνιση, όπως έπραξε και με την Πάφο, λίγες μέρες αργότερα. Το τριφύλλι στην «Αρένα» ήταν κυνικό. Το πρώτο γκολ του Μαέ ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Νορβηγός, ίσως και κατ΄επιλογήν, έδωσε την μπάλα στην ΑΕΚ και οχυρώθηκε στην εστία του Κυριακίδη. Η Ομόνοια έβλεπε τον αντίπαλο να έχει μία πιο επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι του, όμως το γκολ δεν ήρθε. Και κάπως έτσι έφυγε μία βαθιά μπαλιά από τον Ανδρέου, η οποία ήταν αρκετή, για να δείξει ο Μαέ την κλάση του και να κάνει με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0. Οι πράσινοι, με τις μνήμες του αγώνα με τον Άρη στο «Αλφαμέγα» να είναι ακόμα νωπές, κατάφεραν να διαχειριστούν το υπέρ τους προβάδισμα και να πετύχουν στην συνέχεια και ένα δεύτερο γκολ το οποίο τους έδωσε οριστικά το τρίποντο.

Η Ομόνοια και με ΑΕΚ και με Πάφο, δεν δημιούργησε τον όγκο ευκαιριών, που έφτιαχνε στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Ήταν όμως αρκούντως αποτελεσματική για να φτάσει και στις δύο περιπτώσεις σε μία εύκολη νίκη. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι που παρουσιάζει το σύνολο του Μπεργκ σε αυτή την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το στοιχείο που της δίνει, μαζί με την σταθερότητα που βγάζει στο γήπεδο, τον φετινό τίτλο.

Τέτοιου είδους παιχνίδια μπορούν να κριθούν στις λεπτομέρειες. Όλοι οι αντίπαλοι των πρασίνων, έχουν αρκετή ποιότητα για να κάνουν την ζημιά. Ο Μπεργκ περιόρισε σχεδόν στο ελάχιστο την πιθανότητα να συμβεί αυτό και με Πάφο και με ΑΕΚ. Γνωρίζοντας πως πλέον το μόνο που μετρά είναι το γκολ και η νίκη, παρουσιάζει μία ομάδα που πραγματικά δείχνει ανίκητη, ανεξάρτητα με το πως θα παρουσιαστεί ο αντίπαλος.

Ρεκόρ καριέρας ο Τάνκοβιτς

Νέο ρεκόρ για τον Σουηδό επιθετικός όσον αφορά τις ασίστ. Ο Μαουαμέρ Τάνκοβιτς έκανε τις ασίστ του 13 με αυτήν που μοίρασε στο πρώτο γκολ της Ομόνοιας κόντρα στην ΑΕΚ, «σπάζοντας» το προηγούμενο του ρεκόρ με 12. Αν προσθέσει κανείς και τις δύο στην Ευρώπη, μπορεί να διαπιστώσει πολύ εύκολα την πολύτιμή του συνεισφορά στη δημιουργία γκολ τη φετινή σεζόν.