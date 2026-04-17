Με Ουζόχο και Μαγιαμπέλα η αποστολή της Ομόνοιας για ΑΠΟΕΛ!

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (18/04, 17:00) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, για την 30η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως προκύπτει, Ουζόχο και Μαγιαμπέλα δηλώνουν παρόντες στην αποστολή! Έτσι, μόνο ο Φαμπιάνο δεν πρόλαβε το… λεωφορείο για ΓΣΠ. Οι πράσινοι θα ψάξουν την πρώτη νίκη στην τρέχουσα σεζόν κόντρα στους γαλαζοκίτρινους μπροστά σε τέσσερις κατάμεστες κερκίδες, καθώς σημειώθηκε sold out από τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου.