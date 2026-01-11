Έγινε το αναμενόμενο με την Εθνική Χάντμπολ - Αναβολή και ευχαριστίες

Ενημέρωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης για το πως έχουν τα πράγματα, μετά και το τροχαίο ατύχημα που είχε η αποστολή της Εθνικής, το πρωϊνό του Σαββάτου στην Εσθονία.

Ο προγραμματισμένος αγώνας με την Εσθονία (11/1 - 19:00), για τα προκριματικά του EHF EURO 2028, αναβλήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο. Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσουν από κοινού η Eυρωπαϊκή Ομοσπονδία (EHF) και οι Ομοσπονδίες Κύπρου και Εσθονίας.

Η Κυπριακή θα διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο, δίπλα στο αεροδρόμιο και α επιστρέψει με την προγραμματισμένη πτήση τη Δευτέρα (12/1), εφόσον οι τραυματίες διεθνείς μπορούν να ταξιδέψουν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η ΚΟΧ εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους αθλητές και συνοδούς της αποστολής της Εθνικής Ομάδας.

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ευχαριστεί από καρδιάς την Κυπριακή Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Πρεσβεία μας στο Ελσίνκι και τον Πρέσβη κ. Σαμουήλ προσωπικά, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως και όλες τις Ομοσπονδίες, Φορείς, Σωματεία και τον απλό κόσμο, για όλη την πολύτιμη βοήθεια και τη συγκινητική συμπαράσταση τους, στην περιπέτεια της Εθνικής Κύπρου στην Εσθονία. Με την στήριξη όλων, οι διεθνείς μας και ολόκληρη η αποστολή αντιμετώπισαν την πρωτόγνωρη κατάσταση με ψυχραιμία.Σας ευχαριστούμε!» σημειώνει η ανακοίνωση.