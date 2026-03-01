Κωστή: «Η διοίκηση βλέπει τη δουλειά που γίνεται, θα δώσουμε τα πάντα»

«Σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί προερχόμασταν από μια δύσκολη εβδομάδα μετά το άτυχο αποτέλεσμα με τον Ακρίτα. Πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Το καλοκαίρι δημιουργήσαμε μια ομάδα με χαρακτήρα και είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Αυτό φαίνεται κυρίως στα δύσκολα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί, ομάδα, διοίκηση και κόσμος, θα παλέψουμε για το καλύτερο.»

«Oι άνθρωποι της διοίκησης βλέπουν τη δουλειά που γίνεται. Μετά από πολλές συναντήσεις αποφάσισαν να με στηρίξουν. Οι παίκτες έδειξαν ότι το παιχνίδι με τον Ακρίτα ήταν μια κακή παρένθεση. Υποσχόμαστε να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια για να το πετύχουμε»