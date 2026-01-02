Οι δηλώσεις Σατσιά - Ροδάθα

Σατσιάς: «Να ευχηθώ ένα υγιές 2026. Μπήκαμε με το δεξί, πήραμε την ουσία. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε μεγαλύτερο πάθος, κλείσαμε τους χώρους και δίκαια κερδίσαμε. Να συγχαρώ και τους φίλους της ομάδας που μας έσπρωξαν από το 1ο λεπτό. Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και θα συνεχίσουμε και για τους δύο στόχους»

Ροδάθα: «Το παιχνίδι ήταν ισοδύναμο όμως δεν σκοράραμε στις ευκαιρίες που βρήκαμε και όταν είχαμε κατοχή δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Πληρώσαμε τα λάθη μας»