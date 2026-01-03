«Υπογράφει για τέσσερα χρόνια στην Γκρέμιο ο Τετέ»

Με το ένα πόδι στην… Βραζιλία είναι ο Τετέ. Από χθες το βράδυ όπως επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού οι πράσινοι είναι σε επαφές με την Γκρέμιο για την παραχώρηση του παίκτη ο οποίος όπως έκανε γνωστό χθες ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ενημέρωσε τους υπεύθυνους της ομάδας ότι θέλει να αποχωρήσει.

Σήμερινό δημοσίευμα από τη χώρα του καφέ επισημαίνει ότι είναι κλεισμένο το deal και ο Τετέ θα υπογράψει συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τη Γκρέμιο, η οποία έχει καταθέσει πρόταση -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ.

«Αρχικά, η Γκρέμιο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του παίκτη.

Αυτή την Παρασκευή, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με νέους όρους. H Γκρέμιο και ο παίκτης είχαν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Τα οικονομικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί», αναφέρει το δημοσίευμα της βραζιλιάνικης ιστοσελίδας «ge.globo.com».

