Ξανά οι δυο τους με φόντο ένα τρόπαιο!

Ξανά οι δυο τους με φόντο ένα τρόπαιο!

Ολυμπιακός και ΟΦΗ διεκδικούν τον τίτλο του Σούπερ Καπ στον πρώτο αγώνα του 2026 στην Ελλάδα

Ο θεσμός του Betsson Super Cup, αναβιώνει στο Παγκρήτιο, 18 χρόνια μετά την τελευταία φορά, με τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό να κοντράρονται έξι μήνες μετά τον μεταξύ τους τελικό στο Κύπελλο στο ΟΑΚΑ!

Οι δυο ομάδες, ανοίγουν τον ποδοσφαιρικό «χορό» για το 2026, σε μια αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 17:00 και στην οποία θα πρωταγωνιστήσει το κίνητρο. 

Από τη μια πλευρά ο τυπικά, γηπεδούχος, ΟΦΗ έχει το μεγαλύτερο κίνητρο, αφενός γιατί η αναμέτρηση διεξάγεται ουσιαστικά στην έδρα του και αφετέρου γιατί θέλει να εκδικηθεί τον Ολυμπιακό για τον τελικό Κυπέλλου τον περασμένο Μάιο.

Ο Χρήστος Κόντης, θα ψάξει το δεύτερο του τρόπαιο ως προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το κίνητρο που έχει η ομάδα του, αλλά και για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να κάμψει την αντίσταση ενός τόσο μεγάλου αντιπάλου.

«Πάντα υπάρχει κίνητρο, όταν παίζεις σε τέτοια ματς. Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε στα μάτια τον Ολυμπιακό, να βγάλουμε την ποιότητα μας, να το ευχαριστηθούμε και θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει. Αν καταφέρουμε να το κατακτήσουμε θα είναι ένα μεγάλο boost για το υπόλοιπο της σεζόν»

Ο Έλληνας τεχνικός στο αγωνιστικό κομμάτι, θα έχει στη διάθεσή του τον Ταξιάρχη Φούντα, ενώ αντίθετα απώλεια της τελευταίας στιγμής, είναι αυτή του Ζήση Καραχάλιου, ο οποίος πενθεί τον χαμό του πατέρα του και έμεινε εκτός αποστολής.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Iσέκα, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης.

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κατακτήσει ξανά το Betsson Super Cup, όπως είχε κάνει το 2008, απέναντι στην ΑΕΛ. Oι «ερυθρόλευκοι» δεν έκλεισαν το 2025, με τον ιδανικότερο τρόπο, αφού έμειναν στο 1-1 με την Κηφισιά στο Φάληρο για την 15η αγωνιστική και «γκρεμίστηκαν» από την κορυφή της βαθμολογίας. Αντίθετα στο Κύπελλο, έκλεισαν ως πρώτοι τη League Phase ενώ είναι πάντοτε εντός «κόλπου» για την 24αδα του Champions League, έχοντας μπροστά τους δυο ματς με Λεβερκούζεν και Άγιαξ.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας, φυσικά και έχουν μεγάλο κίνητρο να κατακτήσουν ακόμη έναν τίτλο και να διευρύνουν ένα συγκλονιστικό σερί.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε αποστολή με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Εκτός φυσικά είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο οποίος εντυπωσιάζει στα γήπεδα του Μαρόκου με την εθνική του ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες της αναμέτρησης:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο - Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης - Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα - Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ταρέμι

 

Πηγή: sport-fm.gr

