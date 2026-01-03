Φαβορί, όμως πρέπει να το αποδείξει

Με τον σημερινό αγώνα (18:00) εναντίον της Ένωσης στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ επανέρχεται στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και ελπίζει να μπει στο 2026 με χαμόγελα και νότα αισιοδοξίας. Την ίδια ώρα, οι γαλαζοκίτρινοι συνεχίζουν να ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί όσον αφορά με όλα τα άλλα προβλήματα.

Να πάρουμε πρώτα, όμως, το αγωνιστικό μέρος του παιχνιδιού που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (μόνο συνταξιούχοι και παιδιά με τις μητέρες τους). Φαινομενικά είναι μία εύκολη αναμέτρηση με βάσει τη βαθμολογία, όμως αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στον αγωνιστικό χώρο. Με 26 βαθμούς και στο -4 από την 4η θέση που δεν δίνει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν έχει καμία πολυτέλεια για γκέλα.

Και ο ΑΠΟΕΛ πάει με πολλά προβλήματα σε αυτή τη μάχη. Εκτός μόνιμα θα είναι πλέον ο σοβαρά τραυματίας Πιέρος Σωτηρίου και ο Γιάννης Σατσιάς που έχει αποχωρήσει. Επίσης, εκτός αποστολής θα είναι ο Λαΐφης, ο οποίος θα εκτίσει την τιμωρία του, αλλά και ο Μαϊόλι που μπήκε και πάλι στα πιτς. Η πιθανή ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΑΠΟΕΛ, σε ένα ματς που η νίκη θεωρείται μονόδρομος, είναι: Μπέλετς, Νάνου, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Αντωνίου, Ρόσα, Ντάλσιο, Μάγιερ, Κόρμπου, Τομάς, Κούτσακος ή Ντράζιτς.

Πρόβλημα και το πρόστιμο

Βέβαια, ο Γκαρσία μπορεί να αλλάξει αυτό το σχήμα και κάποιος άλλος παίκτης να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα. Αν ξεκινήσουν μαζί στους πρώτους έντεκα οι Αντωνίου και Κούτσακος, τότε ο ΑΠΟΕΛ δεν θα πληρώσει πρόστιμο στην ΚΟΠ. Είναι και αυτό ένα θέμα πλέον μετά τον τραυματισμό του Σωτηρίου και την αποχώρηση Σατσιά καθώς μειώνονται οι επιλογές. Και ο ΑΠΟΕΛ με το οικονομικό να είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν έχει πολυτέλεια να… πετάει χρήματα.

Καμία εξέλιξη...

Όσον αφορά το οικονομικό, καμία εξέλιξη δεν έχει υπάρξει και συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες που περιμένουν. Η διοίκηση συνεχίζει διάφορες προσπάθειες, ωστόσο η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τον κόσμο να αναμένει παραιτήσεις και την έναρξη του πλάνου Β, ώστε η ομάδα να βαδίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται προς την οικονομική της σωτηρία.