Μίλησε στην αρχή και στο τέλος ο ψυχωμένος Ολυμπιακός και έφυγε με νίκη-δήλωση από την ντερμπάρα!

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς με καλάθι του Ντόρσεϊ και τρίποντο του Παπανικολάου, ενώ ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Φαρίντ έφερε τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού (2-5). Οι «ερυθρόλευκοι» σημάδεψαν τον Σορτς και κατάφεραν να προηγηθούν με 2-10 χάρη σε κάρφωμα του Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Ντόρσεϊ. Η διαφορά έγινε διψήφια από νέα προσπάθεια του Σέρβου (2-12), ενώ δύο ακόμη τρίποντα από τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ εκτόξευσαν τη διαφορά στο +15 υπέρ των φιλοξενούμενων (5-20). Ο Γουόκαπ ανέβασε ακόμη περισσότερο το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (5-22), με τον Φαρίντ να σταματάει τον Μιλουτίνοφ και τον Όσμαν να καρφώνει για να δώσει λύση στον Παναθηναϊκό, γράφοντας το 7-22. Βεζένκοφ και Γιούρτσεβεν αντάλλαξαν καλάθια (9-24), με τον Βούλγαρο φόργουορντ να γράφει το 9-26 από τη γραμμή των βολών. Ο Ρογκαβόπουλος μείωσε με ωραία κίνηση (11-26), ενώ η πρώτη περίοδος έληξε 13-28 με καλάθι του Σορτς.

Το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε με κάρφωμα του Γιούρτσεβεν (15-28), με τον Ναν να μειώνει ακόμη περισσότερο με δύο εύστοχες βολές για το 17-28. Ο Όσμαν μείωσε με λέι απ μετά την τάπα του Γιούρτσεβεν (19-28), όμως ο Χολ πέτυχε γκολ φάουλ για το 19-31. Ο Ναν απάντησε άμεσα με τρίποντο (22-31), πριν βάλει δεύτερο σερί από το ίδιο σημείο για το 25-31. Ο Μόρις και ο Βεζένκοφ έδωσαν λύσεις στον Ολυμπιακό με βολές (25-34), όμως ο Ναν συνέχισε το προσωπικό του κρεσέντο με συνεχόμενους πόντους από κοντά για το 29-34. Ρογκαβόπουλος και Βεζένκοφ αντάλλαξαν τρίποντα, με τον Γκραντ να βάζει κι αυτός ένα για το 35-40. Ο Νιλικίνα ευστόχησε και αυτός από μακριά, με τον Ρογκαβόπουλο να του απαντάει για το 39-43. Ο Ναν έφερε τον Παναθηναϊκό σε απόσταση ενός καλαθιού (41-43), ενώ από δικό του κλέψιμο ο Ρογκαβόπουλος έγραψε το 43-43 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ναν έμεινε «καυτός» και ευστόχησε σε τρίποντο για το 46-43, πριν ανταλλάξει καλάθια με τον Ντόρσεϊ για το 48-45. Ο Παπανικολάου ισοφάρισε με τρίποντο (48-48), με τον Βεζένκοφ να βάζει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (48-50). Ο Όσμαν πέτυχε πέντε σερί πόντους με σουτ μέσης απόστασης και δύο βολές (53-50), όμως οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, πριν ο Ντόρσεϊ ευστοχήσει σε σουτ τριών πόντων για το 53-57. Ο Ναν έδωσε λύση με ένα ακροβατικό καλάθι (55-57), όμως ο Ντόρσεϊ απάντησε με βολές για το 55-59. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (57-59), με τον Όσμαν να ισοφαρίζει με δύσκολο σουτ για το 59-59. Η τρίτη περίοδος έληξε 61-61 με κάρφωμα του Χολ και βολές του Όσμαν.

Στην τέταρτη περίοδο, Βεζένκοφ και Χολ έβαλαν τρίποντο και γκολ φάουλ, αντίστοιχα, για το 61-67. Φαρίντ και Ντόρσεϊ αντάλλαξαν καλάθια (63-69), με τον Φουρνιέ να βάζει μία βολή για το 63-70. Ο Σλούκας πέτυχε γκολ φάουλ με ωραία κίνηση (66-70), με τον Φαρίντ να καρφώνει μετά την εντυπωσιακή ασίστ του Ναν για το 68-70. Ο τελευταίος σκόραρε με πολύ δύσκολο φλόουτερ για την ισοφάριση (70-70), όμως Βεζένκοφ και Μόρις έστειλαν ξανά στο +4 τον Ολυμπιακό (70-74), πριν ο Ναν με ακόμη ένα ατομικό καλάθι γράψει το 72-74. Ο Μιλουτίνοφ κέρδισε βολές και τις έβαλε (72-76), πριν ο Μόρις κάνει το ίδιο για το 72-78. Ο Μιλουτίνοφ και ο Ναν αντάλλαξαν καλάθια (74-80), με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί για τρεις και να γράφει το 74-83. Ο Γκραντ μείωσε με τρίποντο (77-83), πριν κλέψει και οδηγήσει στις βολές του Σλούκα για το 79-83. Ο Μόρις και ο Φουρνιέ έγραψαν 1/4 βολές και κράτησαν στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, με τον Ναν να κερδίζει τρεις βολές και να τις βάζει για το 82-84. Ο Ντόρσεϊ μίλησε σε κρίσιμο σημείο με δύσκολο σουτ (82-86), με τον Φαρίντ να δίνει λάθος πάσα στον Καλαϊτζάκη. Ο Ντόρσεϊ υπέπεσε σε βήματα κι έδωσε μία ακόμη ευκαιρία στους γηπεδούχους που χάθηκε με λάθος του Σορτς, ενώ το κλέψιμο του Ναν έφερε άστοχο τρίποντο του Όσμαν. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πήρε τη σπουδαία νίκη στο ντέρμπι.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

sport-fm.gr