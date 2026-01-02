Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην απόκτηση του πολύπειρου τερματοφύλακα, Φρέιζερ Φόρστερ, προέβη η Μπόρνμουθ.
Την πρώτη χειμερινή μεταγραφή ολοκλήρωσε η Μπόρνμουθ.
Το βράδυ της Παρασκευής (02/01) τα «κεράσια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φρέιζερ Φόρστερ με ελεύθερη μεταγραφή από την Τότεναμ, προσθέτοντας στο δυναμικό τους έναν γκολκίπερ με μεγάλη εμπειρία από το υψηλό επίπεδο.
Ο 37χρονος κίπερ συμφώνησε με τον σύλλογο για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Στη μεγάλη καριέρα του στα αγγλικά γήπεδα, ο Φόρστερ αριθμεί συνολικά 489 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 207 περιπτώσεις!
sport-fm.gr