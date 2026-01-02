Διάψευση για Λιβάι Γκαρσία!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Match TV» αναφέρει ότι η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έσπευσε να χαρακτηρίσει ψευδή τα παραπάνω σενάρια, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν την απασχολεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα, είχαν κάνει την εμφάνιση τους δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Σπαρτάκ Μόσχας για την απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην Ρωσία:

«Η υπηρεσία Τύπου του ελληνικού συλλόγου ΠΑΟΚ δήλωσε στο Match TV ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας σχετικά με τη μεταγραφή του επιθετικού, Λιβάι Γκαρσία, είναι ψευδείς».

sdna.gr