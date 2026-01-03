Με νέο «αίμα» για να επιστρέψει δυναμικά

Είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την ΑΕΛ η απογευματινή (17:00) της εξόρμηση στο Δασάκι για να παίξει με τον Εθνικό Άχνας. Τα αποτυχημένα αποτελέσματα στο φινάλε του 2025, δεν της επιτρέπουν νέες απώλειες, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα κάνει τη ζωή της πολύ πιο δύσκολη ως προς την υλοποίηση των στόχων της στο πρωτάθλημα. Προέρχεται από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και την ήττα από την ΑΕΚ. Είναι ήδη στο -3 από την 6η θέση και στο -9 από την 4η θέση, που ίσως δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για αυτό λοιπόν μόνο το διπλό είναι στο μυαλό ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει με λιγότερη πίεση και περισσότερη αυτοπεποίθηση την είσοδο στην εξάδα και κατ΄ επέκταση, μέσω αυτής, εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Σε αυτή την προσπάθεια για επιστροφή στον ίσιο δρόμο, η ΑΕΛ θα παρουσιαστεί με νέα πρόσωπα. Και ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει πως το νέο «αίμα» θα βάλει με το... καλημέρα το λιθαράκι του. Ο Ζακάρια Σαβό και ο Δανιήλ Παρούτης, τα δύο πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου, έχουν εγγραφεί και δεν αποκλείεται να πάρουν φανέλα βασικού. Άλλωστε θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας ο Νατέλ, αλλά και ο τραυματίας Φεριέρ. Eκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Ουεντραόγκο, Χριστοδούλου, Παναγή, Νεοφύτου.

Εκτιμάται πως θα γίνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε μία δύσκολη έδρα. Σε αυτή τη δοκιμασία, ο Μαρτίνς και οι παίκτες του δεν θα νιώσουν τον παλμό του κόσμου αφού η ΑΕΛ έχει τιμωρηθεί με έναν αγώνα μετακίνησης φιλάθλων. Και θα την εκτίσει σε αυτό το ματς.