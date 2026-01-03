ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με νέο «αίμα» για να επιστρέψει δυναμικά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Με νέο «αίμα» για να επιστρέψει δυναμικά

Αφήνει πίσω τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο φινάλε του 2025 κι ετοιμάζεται για δυναμική αρχή στη νέα χρονιά

Είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την ΑΕΛ η απογευματινή (17:00) της εξόρμηση στο Δασάκι για να παίξει με τον Εθνικό Άχνας. Τα αποτυχημένα αποτελέσματα στο φινάλε του 2025, δεν της επιτρέπουν νέες απώλειες, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα κάνει τη ζωή της πολύ πιο δύσκολη ως προς την υλοποίηση των στόχων της στο πρωτάθλημα. Προέρχεται από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό και την ήττα από την ΑΕΚ. Είναι ήδη στο -3 από την 6η θέση και στο -9 από την 4η θέση, που ίσως δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για αυτό λοιπόν μόνο το διπλό είναι στο μυαλό ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει με λιγότερη πίεση και περισσότερη αυτοπεποίθηση την είσοδο στην εξάδα και κατ΄ επέκταση, μέσω αυτής, εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Σε αυτή την προσπάθεια για επιστροφή στον ίσιο δρόμο, η ΑΕΛ θα παρουσιαστεί με νέα πρόσωπα. Και ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει πως το νέο «αίμα» θα βάλει με το... καλημέρα το λιθαράκι του. Ο Ζακάρια Σαβό και ο Δανιήλ Παρούτης, τα δύο πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου, έχουν εγγραφεί και δεν αποκλείεται να πάρουν φανέλα βασικού. Άλλωστε θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας ο Νατέλ, αλλά και ο τραυματίας Φεριέρ. Eκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Ουεντραόγκο, Χριστοδούλου, Παναγή, Νεοφύτου.

Εκτιμάται πως θα γίνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε μία δύσκολη έδρα. Σε αυτή τη δοκιμασία, ο Μαρτίνς και οι παίκτες του δεν θα νιώσουν τον παλμό του κόσμου αφού η ΑΕΛ έχει τιμωρηθεί με έναν αγώνα μετακίνησης φιλάθλων. Και θα την εκτίσει σε αυτό το ματς.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πέφτουν οι τίτλοι τέλους της Πάφου με τον Καρσέδο - Φινάλε με Απόλλωνα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες και ξέφυγε από Σέλτικ και Ρέιντζερς η Χαρτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μασούρας ο... σερβιτόρος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ενίσχυση για Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ και η αναμονή τους!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ακάθεκτη προς τον τίτλο η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μοναδική προϋπόθεση για να κάνει μεταγραφή η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς ήλθε η τεσσάρα της Ομόνοιας επί του Ακρίτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν μπήκε καλά το 2026 για τη Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ξέρουμε τι ομάδα είναι το ΑΠΟΕΛ, προσπαθήσαμε...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν «θύμωσε» ήταν απολαυστική η Ομόνοια και αέρας… κορυφής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ερώτημα του Γκαρσία για Σατσιά και η εξουσιοδότηση που δεν έδωσε ο Πετρίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν πάει πουθενά ο Πετρίδης, αλλά κάνει σειρά συναντήσεων για το μέλλον του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γκαρσία: «Δεν είναι εύκολο όταν υπάρχει ανακατωσούρα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άνετα και απλά ο ΑΠΟΕΛ, επέστρεψε στον ίσιο δρόμο με τριάρα...

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη