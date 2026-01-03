ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανοίγει η αυλαία των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Δυο παιχίδια στο σημερινό (03/01) πρόγραμμα

Ανοίγει σήμερα η αυλαία της φάσης των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη διοργάνωση να μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση της.

Τα παιχνίδια πλέον είναι νοκ-άουτ, με την ισοπαλία να οδηγεί σε παράταση και, αν χρειαστεί, στη διαδικασία των πέναλτι και όπως είναι λογικό ανεβαίνει η ένταση, καθώς επίσης και η σκοπιμότητα, οπότε αναμένεται να δούμε ακόμα πιο κλειστά ματς.

Στο πρώτο ματς της ημέρας, η Σενεγάλη κοντράρεται με το Σουδάν (18:00), σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί. Οι Σενεγαλέζοι εντυπωσίασαν στη φάση των ομίλων, καθώς με δύο νίκες 3-0 και συνολικά επτά βαθμούς, έδειξαν έτοιμοι να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση.

Το Σουδάν, από την πλευρά του, πέτυχε τον βασικό του στόχο με την πρόκριση, στηριζόμενο κυρίως στην αμυντική του συνοχή και τη μαχητικότητα. Ωστόσο, απέναντι σε έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο, καλείται να ξεπεράσει τον εαυτό του για να ελπίζει στην υπέρβαση.

Ακολουθεί το πιο αμφίρροπο παιχνίδι ανάμεσα σε Μάλι και Τυνησία (21:00). Το Μάλι έφτασε αήττητο στα νοκ-άουτ, αλλά χωρίς νίκη. Αν διατηρήσει την ίδια συνοχή τότε δεν αποκλείεται να προχωρήσει αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορεί να νικήσει.

Από την άλλη, η Τυνησία είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της στους ομίλους, όμως διαθέτει εμπειρία και παραστάσεις από τέτοιου είδους παιχνίδια.

Το πρόγραμμα της φάσης των «16»:

 

Σάββατο 03/01

Σενεγάλη-Σουδάν 18:00

Μάλι-Τυνησία 21:00

Κυριακή 04/01

Μαρόκο-Τανζανία 18:00

Νότια Αφρική-Καμερούν 21:00

Δευτέρα 05/01

Αίγυπτος-Μπενίν 18:00

Νιγηρία-Μοζαμβίκη 21:00

Τρίτη 06/01

Αλγερία-Κονγκό 18:00

Ακτή Ελεφαντοστού-Μπουρκίνα Φάσο

 

 

